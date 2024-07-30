Büyükşehir, 10 yeni otobüsü daha filosuna kattı

Geçtiğimiz günlerde otobüs filosuna katılan 50 aracı düzenlediği tanıtım töreninin ardından hizmete sunan Büyükşehir Belediyesi’nin satın aldığı 81 otobüsten 10’u daha Kocaeli’ne ulaştı. 50’si 12 metre, 31’i körüklü olmak üzere toplam 81 yeni otobüs satın alan Büyükşehir, 18 metre uzunluğundaki 10 körüklü otobüsü daha teslim aldı. Yeni otobüsler Osmangazi Köprüsü’nden Kocaeli’ne giriş yaparak filoya dâhil oldu.

21 OTOBÜS DAHA GELECEK

Vatandaşlara daha konforlu ulaşım hizmeti vermek için çalışan Büyükşehir Belediyesi, ulaşım hizmeti verdiği otobüs filosunu her geçen gün büyütüyor. Bu kapsamda Büyükşehir, 81 yeni otobüs alımı yapmış ve bu araçlardan 50’si geçtiğimiz günlerde yapılan töreninin ardından vatandaşların hizmetine sunulmuştu. Kalan 31 körüklü otobüslerde firma tarafından Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilmeye başlandı. Böylece üretimi tamamlanan 18 metre uzunluğundaki körüklü 10 otobüs Büyükşehir’in genç araç filosuna katıldı.

Ağustos ayı sonuna kadar kalan 21 körüklü otobüsünde teslim edilmesi bekleniyor.

5 YIL GARANTİLİ

18 metre CNG (Sıkıştırılmış doğalgaz) yakıtlı ve alçak tabanlı BMC otobüsler 5 yıl yedek parça ve servis garantili. Çarpışma ve sürücü ikaz sistemine sahip ve yakıt tasarrufu, rampa çekiş performansı ile emsallerine göre daha güçlü motor sistemine sahip. Son model yangın ikaz söndürme sistemine sahip otobüslerde, ergonomik yapıya sahip nano teknoloji bakteri önleyici koltuk, bebekli, hamile, yaşlılar için özel olarak dizayn edilmiş fosfor özellikli görsellere sahip tercihli koltuklar ve elektronik yolcu bilgilendirme ekranları bulunuyor.