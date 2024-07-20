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Büyükşehir Belediyesi’nde görev değişimi

Büyükşehir’de yeni görevler belli oldu. Daire Başkanı olarak görev yapan 3 isim Genel Sekreter Yardımcılığı’na getirildi. 8 Daire Başkanlığı’nda ise değişim yaşandı

Büyükşehir Belediyesi'nde görev değişimi

20 Temmuz 2024 Cumartesi 11:17

 

 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Büyükşehir yönetim kadrosunda değişikliğe gitti. 3 isim Genel Sekreter Yardımcılığı’na atanırken, 8 Daire Başkanlığı’nda değişikliğe gidildi. 6 Şube Müdürü ise Daire Başkanı oldu. Başkan Büyükakın organizasyon yapısında yapılan değişiklikleri sosyal medya hesaplarından “Kıymetli hemşerilerim. Sizlere daha da iyi hizmet edebilmek için hem organizasyon yapımızı yeniledik hem de yeni görevlendirmeler yaptık” ifadesiyle duyurdu.

 

3 YENİ GENEL SEKRETER YARDIMCISI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde Gökmen Mengüç Genel Sekreter Yardımcılığı görevine devam ederken Daire Başkanı olarak görev yapan Ali Yeşildal, Numan Balaban ve Ebubekir Ardıç yeni dönemde Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapacak. Eski Genel Sekreter Yardımcılarından Ali Haydar Bulut Kentsel Yenileme ve Planlama Ofis Başkanlığı’na, Hasan Aydınlık Yerel Kalkınma Ofis Başkanlığı’na, Sadık Uysal ise İletişim Ofisi Başkanlığı’na getirildi.

 

8 DAİRE BAŞKANLIĞI’NDA DEĞİŞİM

Alınan karar doğrultusunda Raşit Fidan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na, Murat Yavuz Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na, Mustafa Cebeci Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’na, Taha Hülagü Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı’na, Mehmet Köse Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na, Nagehan Malkoç Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na, Mustafa Dursun Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na, Salih Mülayim ise Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na atandı.

 

Yaşanan değişikliklerin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yeni teşkilat şeması şu şekilde;

 

Genel Sekreter Yardımcısı (Gökmen MENGÜÇ)

- Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

- Emlâk ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı

- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

- Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı

- Ulaşım Dairesi Başkanlığı

 

Genel Sekreter Yardımcısı (Numan BALABAN)

- Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

- Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı

- Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı

- Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı

- Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı

 

Genel Sekreter Yardımcısı (Ebubekir ARDIÇ)

- Afet İşleri Dairesi Başkanlığı

- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

- İtfaiye Dairesi Başkanlığı

- Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

- Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

- Zabıta Dairesi Başkanlığı

 

Genel Sekreter Yardımcısı (Ali YEŞİLDAL)

- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

- Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

- Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı

- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

- Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı

 

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