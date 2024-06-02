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Büyükşehir, Deniz Ekosistemini Koruyor

Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, İzmit Körfezi’ni ve içinde yaşayan canlıları korumak için topyekün mücadele veriyor

Büyükşehir, Deniz Ekosistemini Koruyor

02 Haziran 2024 Pazar 16:59

 

 

Çeşitli nedenlerle deniz ortamına ulaşan yüzer atıklar, alg patlamaları ve deniz yosunları deniz ortamı ve denizde yaşayan canlılar için olumsuz etkiler oluşturuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından İzmit Körfezi’nde yürütülen deniz kontrol, denetim ve temizlik çalışmalarıyla bu olumsuzlukların önüne geçiliyor. Böylece çevresel atıkların denize ve canlılara verdiği zarar hem minimuma indiriliyor, hem de deniz ekosistemi korunmuş oluyor.

 

7 BİN 950 METREKÜP DENİZ ÇÖPÜ TOPLANDI

Büyükşehir, 2008 yılından bu yana İzmit Körfezi’nde deniz süpürgeleri ile yaptığı temizlik çalışmaları sayesinde, yağışlarla derelerden sürüklenen atıklar ve deniz tabanından yüzeye çıkan yosun çöplerini topluyor. Bu kapsamda ekipler, 2008-2024 yılları arasında toplam 7 bin 950 m³ deniz çöpü topladı.

 

ÖRNEK BELEDİYECİLİK

Çevreci kimliğiyle Türkiye’de örnek bir belediyecilik sergileyen ve hayata geçirdiği çalışmalar sonucunda 9 ayrı plajda dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödülü olan “Mavi Bayrağı” dalgalandıran Büyükşehir, sığ ve sakin sularda Mavi Takım Ekibi ve Deniz Süpürgelerinin ulaşamadığı alanlarda ise amfibi araçlarla deniz ve kıyı şeritleri korumaya yönelik topyekün mücadele veriyor.

 

BİR HAFTA BOYUNCA GÜNDEM; ÇEVRE

Bu arada Türkiye Çevre Haftası tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de bir dizi faaliyetlerle kutlanacak. Bu kapsamda Büyükşehir, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ile başlayan haftada birbirinden farklı ve eğlenceli programları Kocaelilerle buluşturacak. Sahillerden kıyı temizliğine kadar birçok alanda yapılacak etkinliklerde, Kocaelilerin çevreye olan hassasiyeti artırılacak.

 

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