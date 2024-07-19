Büyükşehir Zabıtasından marketlere sıkı takip

Büyükşehir Zabıtası il genelindeki birçok markette kapsamlı denetimler yaptı. Ekipler, tarihi geçmiş ürünlere el koyarak imha etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, il genelinde olduğu gibi Gebze bölgesindeki marketlerde de temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimleri gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Gebze Bölgesi Zabıta Amirliği ekipleri; Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde faaliyet gösteren marketlere yönelik gramaj, etiket ve fiş kontrolüne yönelik denetimlerini sürdürüyor.

TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLERE EL KONULDU

Alışveriş sepetine her türlü ihtiyaç ürününü koyarak kasadaki fiyatlar ile etiket fiyatlarının aynı olup olmadığını kontrol eden ekipler, fiyat denetiminin yanı sıra ürünlerin gramaj ve son kullanma tarihlerini de inceliyor. Bu kapsamda yapılan denetimlerde birçok ürünün son kullanma tarihleri geçtiği halde satışa sunulduğu tespit edildi. Halk sağlığını tehlikeye atan işyerleri hakkında yasal işlem başlatılırken, son kullanma tarihi geçen ürünler toplanarak imha edildi.

ZABITADAN VATANDAŞA ÇAĞRI

Vatandaşların herhangi bir olumsuzluğa karşı dikkatli ve duyarlı olmaları uyarısında bulunan zabıta ekipleri, olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde 153 Çağrı Merkezi’nin aranabileceği bilgisini verdi.





İHA