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Büyükşehir’den 497 milyona varan destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla ulaşımda ücretsiz ve indirimli binişleri desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda 2024 yılında 45 milyon 653 bin 653 indirimli (öğrenci, öğretmen, 60 yaş) ve ücretsiz binişe toplam 496 milyon 871 bin 967 TL destek veren Büyükşehir Belediyesi yine aynı anlayışla indirimli ve ücretsiz binişleri desteklemeye devam etme kararı aldı. Destek paketi, Büyükşehir Belediyesinin Ağustos ayı toplantısında karara bağlandı.

Büyükşehir'den 497 milyona varan destek

16 Ağustos 2024 Cuma 14:30


 
ÜCRETSİZ BİNİŞLERE DESTEK
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi toplu taşımada gazi, şehit ve şehit yakını, engelli, engelli refakatli, emniyet, jandarma, 65 yaş üstü ve diğer ücretsiz biniş hakkı tanınan vatandaşların karşılaştığı sürücü-yolcu tartışmalarını çözmek ve ücretsiz binişlerinden kaynaklanan gelir kayıplarını en aza indirmek için toplu taşıma esnafına verdiği desteği devam ettirme kararı aldı. Ortak havuzların yaygınlaştırılması, toplu taşımada yolcu memnuniyetinin arttırılması amacıyla başlatılan  ‘Ortak Havuz Modeli’ kapsamındaki hatlarda indirimli binişlere ilave destek veriliyor. Ortak havuz kapsamı içerisinde olmayan hatlardaki indirimli binişler ise tam tarifeye tamamlanmayacak ve mevcut tarifeleri üzerinden ücretlendirilecek.
 
İNDİRİMLİDE 9,50 TL’YE VARAN BÜYÜKŞEHİR DESTEĞİ
1 Temmuz 2024 tarihinde güncellenen şehir içi toplu taşıma ücret tarifesine göre; indirimli (öğrenci, öğretmen,60 yaş) tarifesi 14,00 TL olarak belirlenmişti. Şehir içi hatlarda indirimli tarifeyi kullanan öğrenci, öğretmen ve 60 yaş üstü vatandaşlar 10,00 TL ödeyerek seyahat ediyor. Şehir içi indirimli binişlerin %29’a denk gelen 4 TL‘lik kısmı Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Diğer indirimli tarifelerde de 9,50 TL’ye varan indirimli biniş desteği veriliyor.
 
 
 
ABONMAN BİNİŞLERİN 6,25 TL’Sİ BÜYÜKŞEHİR’DEN
Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla özellikle öğrenci, öğretmen ve 60 yaş üstü vatandaşların ulaşım giderlerini azaltmak için 2023 yılı mart ayında Abonman İndirimli Kart Uygulamasını hayata geçirdi. ‘Abonman İndirimli Kart’ uygulaması ile öğrenci, öğretmen, 60 yaş üstü abonman indirimli kart sahipleri şehir içi hatlarda 7,75 TL’ye yolculuk yaparak % 44 oranında ilave indirimli seyahat ederken, bu binişlerin 14 TL ye tamamlanmasından doğan 6,25 TL’lik kısmı Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.
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