İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’den mezarlıklara binlerce metre taş duvar ve tel çit

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mezarlık çevrelerine binlerce metre taş duvar ve tel çit inşa etti inşa etti

Büyükşehir'den mezarlıklara binlerce metre taş duvar ve tel çit

13 Şubat 2024 Salı 20:42

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki mezarlıkların bakımına ve düzenlenmesine özen gösteriyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri yaklaşık 10 bin metre uzunluğunda mezarlık çevresine taş duvar, 12 bin metre de tel çit inşa etti. Vatandaşların memnuniyetini kazanan çalışmalarda, mezarlıkların görünümü kente yakışır hale getirildi. 


TOPLAM 76 MEZARLIKTA ÇALIŞMA

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri yürüttükleri özenli çalışmalarla son bir yıl içeresinde kent genelindeki toplam 76 mezarlıkta 10 bin metre taş duvar 12 bin metrede tel çitle mezarlıkların çevrelerini düzenledi. Büyükşehir, şehrin çeşitli yerlerindeki mezarlıkların olmayan veya eskiyen çevre duvarlarını yenileyerek güzel bir görünüme sahip olmasını için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yolun Karşısına Geçmek İstedi, Ağır Yaralandı: O Anlar Kamerada Yolun Karşısına Geçmek İstedi, Ağır Yaralandı:...
Büyükakın: “Ben değil, biz demeye devam edeceğiz” Büyükakın: “Ben değil, biz demeye devam edeceğiz”
Bünyamin Çiftçi, ilçe protokolünü ziyaret etti Bünyamin Çiftçi, ilçe protokolünü ziyaret etti
Darıca’ya modern kapalı pazarlar kazandıracağız Darıca’ya modern kapalı pazarlar kazandıracağız
"Leyla Hanım" Filmine Görkemli Gala
İki Grup Arasında Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı İki Grup Arasında Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Yolun Karşısına Geçmek İstedi, Ağır Yaralandı:...
Kartepe ilçesinde mesai bitiminin ardından evine gitmek üzere iş yerinden çıkan gece bekçisi, yolun karşısına...

Haberi Oku