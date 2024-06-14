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Çayırova Kurban Bayramı'na hazır

Çayırova Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların bayramı rahat ve huzurlu geçirmeleri için hazırlıklarını tamamladı.

Çayırova Kurban Bayramı'na hazır

14 Haziran 2024 Cuma 16:20

  
 Çayırova Belediyesi ekipleri, ilçe sakinlerinin daha güzel bir bayram geçirmesi çalışmalarını tamamladı. Ekipler; mezarlıklarda form budama çalışmasından denetime, ibadethane temizliğinden kurban kesim yerlerinin hazırlanmasına ve mezarlık servislerine kadar her türlü ayrıntıyı düşündü. 
 İlçedeki tüm ibadethanelerde temizlik çalışması gerçekleştiren Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bayram boyunca daha ferah ortamlarda ibadetlerini yerine getirmesi için çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, ilçede yer alan tüm ibadethanelerde dip köşe temizlik yaptı ve ibadethaneleri bayrama hazır hale getirdi. 
 Öte yandan Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçedeki mezarlıklarda da çevre düzenleme çalışmalarını gerçekleştirdi. İlçede bulunan mezarlıklarda temizlik, form budama, bakım ve onarım çalışması yapılırken, yaklaşan bayram öncesi, en çok ziyaret edilen alanların başında gelen mezarlıklar, hummalı bir çalışma ile bayrama hazırlandı. 
 Bununla birlikte Çayırova Belediyesi’nden yapılan duyuruda, Akse Mahallesi Kapalı Semt Pazarı’nın, bu yıl da kurban kesim alanı olarak belirlendiği açıklandı. Belediyeden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2024 yılı kurban kesim olarak belirlenen Akse Mahallesi Kapalı Semt Pazarı’nda modernize edilmiş ve hijyen şartlarına uygun bir şekilde hisselere ayırma işlemleri yapılmaktadır. Müracaatlar, belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ne yapılmaktadır" denildi. 
   
 Mezarlıklara servis hizmeti 
 Ayrıca, Çayırova Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek isteyen ilçe sakinleri için otobüs seferleri de düzenleyeceğini açıkladı. Şekerpınar ve Balçık'ta yer alan yeni mezarlık alanına gerçekleştirilecek servisler 14 Haziran Cuma ve 15 Haziran Cumartesi günleri yapılacak. Belediye otoparkından kalkacak servislerin sefer saatleri ise 11.00, 12.30,14.00,15.30,17.00 ve 18.30 olarak duyuruldu. 
 Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise ilçede denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Bayram öncesinde ilçedeki pastane ve tatlı satışı yapan yerleri denetleyen Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sakinlerinin daha rahat ve daha güvenli bir şekilde alışveriş yapmasını sağlıyor. Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü yetkilileri ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle denetime çıkan Çayırova Zabıtası, hijyen, raf-kasa fiyat denetimi, gramaj, ruhsat vb. konularda denetim yaparak, vatandaşların bayram boyunca güvenli alışveriş yapmasını sağlıyor. 


İHA
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