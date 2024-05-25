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Çayırova’da okuma-yazma kursları devam ediyor

Çayırovalılar için kişisel gelişim merkezi haline gelen Çayırova Belediyesi Bilgievleri’nde okuma-yazma kursları tüm hızıyla devam ediyor. Kursiyerler burada aldıkları kaliteli eğitimle birlikte kendilerini geliştirirken, bundan dolayı da Çayırova Belediyesi’ne teşekkürlerini iletiyor.

Çayırova'da okuma-yazma kursları devam ediyor

25 Mayıs 2024 Cumartesi 00:33


Çayırovalıların kendilerini geliştirebildiği, birçok alanda kurs imkanı bulduğu Çayırova Belediyesi Bilgievleri’nde eğitimler 7’den 70’e tüm hızıyla devam ediyor. Her yaştan ilçe sakinlerinin kendilerine uygun bir kurs bulabildiği Çayırova Belediyesi Bilgievleri’nde okuma-yazma eğitimleri de aralıksız bir şekilde sürüyor. Uzman eğitmenler tarafından verilen okuma-yazma eğitimleri sayesinde, Çayırovalılar kendilerini daha güzel ve başarılı bir şekilde ifade etme şansına erişiyor. Çayırova Belediyesi’nin tüm bilgievlerinde yer alan okuma-yazma kurslarında faydalanmak isteyen ilçe sakinlerinin, ikamet ettikleri mahalledeki bilgievine başvurmaları gerekiyor. Okuma yazma bilmedikleri için günlük hayatta birçok zorlukla karşılaşan kursiyerler, burada aldıkları eğitim sayesinde bu zorlukların üstesinden gelmeyi başarıyor.

 

“HEP BÖYLE BİR HAYALİM VARDI”

Çayırova Belediyesi Emek Mahallesi Bilgievi’nde okuma-yazma kurslarına katılan kursiyerlerden biri olan Yıldız Biçeryen, “Çayırova’ya yeni geldim. Okuma-yazma hiç bilmiyordum, hiç harfleri bile tanımıyordum. Arkadaşlarım beni buraya yönlendirdi ve buradaki kursa geldim. Çok da memnun kaldım, hocamızdan çok memnunuz sağ olsun, bize baya bir şey öğretti. Devletimizden Allah razı olsun. Çayırova Belediyesi bize bu imkanı sundu, biz de bu sayede kendimizi geliştirdik. Baya bir değişiklik oldu, kendimizi ifade edebiliyoruz. Hep böyle bir hayalim vardı, bize bu ortamı sunduğu için Çayırova Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz” dedi.


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