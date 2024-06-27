banner1054
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırovalı gençler, yaz tatillerini halı sahalarda geçiriyor

Çayırova Belediyesi’nin yakın zamanda ilçeye kazandırdığı 15 yeni halı saha, Çayırovalı miniklerin ve gençlerin yaz tatillerinde vakit geçirdiği yerler oldu.

Çayırovalı gençler, yaz tatillerini halı sahalarda geçiriyor

27 Haziran 2024 Perşembe 23:22


İlçedeki çocukların ve gençlerin spor yapması için tüm imkanlarını seferber eden ve bu doğrultuda ilçenin spor altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediyesi’nin, Çayırova’ya kazandırdığı yeni halı sahalar, yaz tatilinde cıvıl cıvıl. Kentin 13 farklı noktasında inşa edilen 15 halı sahada, Çayırovalı çocuklar ve gençler, gönüllerince spor yapma imkanı buluyor. Çayırova’nın uygun alanlarına ve parklara inşa edilen halı sahalardan ücretsiz olarak faydalanan Çayırovalı çocuklar, kendilerine bu imkanı sunan Çayırova Belediyesi’ne teşekkür ediyor. 

 

SOSYALLEŞME İMKANI SAĞLIYOR

Yaptığı yatırımlarla ilçenin spor altyapısını güçlendiren Çayırova Belediyesi, inşa ettiği halı sahaları Çayırovalı çocukların ve gençlerin yanı sıra ilçedeki amatör spor kulüplerinin de kullanımına açtı. Çayırova’da sadece çocukların değil 7’den 70’e herkesin spor yapmasına olanak sağlayan halı sahalar, Çayırovalıların sosyalleşmesine imkan da sağlarken, Çayırovalı çocukların ve gençlerin fiziksel gelişimlerini de destekliyor.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çocuklarını Boğarak Öldüren Baba, Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde Tedavi Altına Alındı Çocuklarını Boğarak Öldüren Baba, Ruh Ve Sinir...
Maddi Hasarlı Trafik Kazası Cinayetle Bitmişti, Yargıtay Beraat Kararını Bozdu Maddi Hasarlı Trafik Kazası Cinayetle Bitmişti,...
Bağ Evine Kenevir Eken Sanık: Bağ Evine Kenevir Eken Sanık: "Uyuşturucu Satıcılarıyla...
Gebze sokaklarında asfalt çalışmaları Gebze sokaklarında asfalt çalışmaları
Darıca’da Kabotaj ve Denizcilik Bayramı kutlanacak Darıca’da Kabotaj ve Denizcilik Bayramı kutlanacak
Gebze’de İhtiyaç Sahiplerine Kıyafet Desteği Gebze’de İhtiyaç Sahiplerine Kıyafet Desteği
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Çocuklarını Boğarak Öldüren Baba, Ruh Ve...
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 10 ve 13 yaşlarındaki 2 çocuğunu boğarak öldüren ve arkalarından mektup...

Haberi Oku