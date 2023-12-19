Çayırovalı Gençlerin Yeni Adresi; Kitap Kahveler

Yeni dönemde ilçeye kazandırılan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve ve Akse Kitap Kahve, Çayırovalı gençlerin yeni durağı konumunda. Açıldığı günden bu yana iki kitap kahve de Çayırovalı gençler ve çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı kitap kahveler, Çayırovalı gençler için hem ders çalışma, hem de kitapların büyülü dünyasıyla buluşma adresi olmuş durumda. Öğrencilerin, binlerce kaynağa ve kitaba, ücretsiz internete, özel ders çalışma odalarına ve nezih ortama rahatlıkla ulaşabiliyor. Akse Kitap Kahve’nin eşsiz manzarası ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve’nin 2 bin 500 metrekare geniş ve ferah alanı, öğrenciler için biçilmiş kaftan durumunda.

“SESSİZ VE NEZİH BİR ORTAM”

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve’de sınava hazırlanan Havva Nur Kök, “Genelde evde ders çalışmayı engelleyecek, gürültü vb. gibi durumlar oluyordu ama burası gayet sessiz ve nezih bir ortam. İnternet imkanı da var ve ben burayı tercih ediyorum. Çevremdeki arkadaşlarıma da burayı öneriyorum. Bilgisayar odalarında çalışabiliyoruz, Kendimize ait 4’lü masalarda ders çalışabiliyoruz, kaynaklara erişimimiz kolay. Başkanımıza ve belediye çalışanlarımıza bu imkanı bize sunduklarından ötürü teşekkür ediyoruz” dedi.

“KONFORU VE ATMOSFERİ ÇOK İYİ”

Hem kitap okumak hem de ders çalışmak için kitap kahvelerin çok iyi bir ortam olduğuna değinen İlayda Tuncel, “Burası benim işime çok yarıyor. Konforu çok iyi ve atmosferi de çok güzel olduğu için, ders çalışma haricinde burada kitap okumayı da çok seviyorum. Okumak istediğimiz kitaplar burada yer alıyor. Bazen olmasa bile ilettiğimiz takdirde hemen kütüphane yetkililerimiz o kitapları getiriyor. Bize sağladığı imkanlar için Çayırova Belediye Başkanımız Bünyamin Çifçi’ye teşekkür ederiz” diye konuştu.

“BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANABİLİYORUM”

Akse Kitap Kahve’de uzun zamandır ders çalıştığını ve evinde olmayan imkanlardan burada faydalandığını dile getiren Ceyda Akyıldız, “Ben sınavlara hazırlanırken burası çok işime yarıyor. Evde dikkatimi dağıtacak konulardan buradan uzaklaşabiliyorum. Burada çalışanlar da çok sıcakkanlı ve atmosfer de çok güzel. Ders noktasında odaklanmama çok yardımcı oluyor burası. Burada rahatça bilgisayar ve internet kullanabildim. Yine okuma noktasından birçok kitaba ulaşabiliyorum. Akse Kitap Kahve’yi bura