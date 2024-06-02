Çevre Haftası Kocaeli’de Dolu Dolu Kutlanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ile başlayan Türkiye Çevre Haftası kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla yapılacak etkinlikler çerçevesinde sahil ve kıyı temizliği, atık malzemelerden enstrümanlar eşliğinde çocuk korosu dinletisi, atölye çalışmaları, çevre yürüyüşü, Liseler arası “Sıfır Atık, İklim Değişikliği ve Enerji Verimliliği” konulu proje yarışması gibi birbirinden farklı ve eğlenceli programlar Kocaelililerle buluşacak. Bu kapsamda 03 Haziran-08 Haziran tarihleri arasında planlanan program çerçevesinde bir dizi faaliyet gerçekleştirilecek.

HEPİMİZİN TEK DÜNYASI VAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Dünya Çevre Günü ve Haftası nedeniyle hazırladığı ve birbirinden farklı organizasyonları içeren 6 günlük program Kocaelililerin çevre konusunda daha hassas olmasını sağlamayı hedefliyor. Türkiye Çevre Haftası bu yıl “Hepimizin Tek Dünyası Var” sloganıyla kutlanacak. “İklim Değişikliği”, “Çölleşme” ve “Kuraklık” gibi önemli çevresel konuların ele alınacağı program aynı zamanda sıfır atık felsefesi benimsenerek çevre bilincini artırmayı, toplumu çevresel sorumluluk almaya teşvik ederek doğal kaynakları korumayı, iklim değişikliğine uyum, çevresel kirliliğini azaltma ve sürdürülebilir yaşamı teşvik etme hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor.

START GEBZE’DEN VERİLİYOR

“Dünya Çevre Günü Etkinlikleri” Gebze’den start alacak. Buna göre 3 Haziran Pazartesi günü Gebze Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde saat 10.00’da “Sıfır Atık Mavi ve Sürdürülebilirlik” konulu panel düzenlenecek. 4 Haziran Salı günü Ormanya’da 10.00-14.00 saatleri arasında Çevre Yürüyüşü yapılacak. Günün bir başka programında ise Doğa Okulu Atölyesine katılacak öğrenciler, kuş gözlemi yaparak doğada güzel bir gün geçirme fırsat bulacak.

FARKLI VE EĞLENCELİ PROGRAMLAR

“Hepimizin Tek Dünyası Var” temasıyla işlenecek Çevre Haftası, 5 Haziran Çarşamba günü katılımcıları Kongre Merkezi’nde ağırlayacak. Bunun öncesinde İzmit Kent Meydanı’nda saat 09.30’da Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılacak. Kongre Merkezi’nde Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak olan program, Sıfır Atık ve Çevre Temalı film gösterisi, halk oyunları gösterisi, çocuk korusu dinletisi, atölye çalışmaları, ortaokullar arası “Sıfır Atık, İklim Değişikliği ve Enerji Verimliliği” konulu Sanat Eseri Yarışması, liseler arası “Sıfır Atık, İklim Değişikliği ve Enerji Verimliliği” konulu proje yarışması gibi birbirinden farklı ve eğlenceli programlar çevre günü etkinlikleri kapsamında Kocaelililerle buluşacak.

EN ÇOK ATIK PİL TOPLAYAN OKULLAR

Kocaeli’de 14’üncüsü gerçekleştirilen okullar arası atık pil toplama kampanyasına katılan ve en çok atık pil toplayan okullara ödülleri aynı gün protokol üyeleri tarafından takdim edilecek.

ÇEVRE YÜRÜYÜŞÜ VE DENİZ KIYI TEMİZLİĞİ

Türkiye Çevre Haftası programında son 3 gün “Marmara hepimizin” temasıyla çevre temizliği yapılacak. Buna göre 6 Haziran Perşembe günü saat 11.00’de Başiskele’de Çevre Yürüyüşü ve Deniz Kıyı Temizliği, 7 Haziran Cuma günü saat 10.00’da Kandıra Uzunkum Plajı’nda Sahil Kıyı Temizliği, 8 Haziran Cumartesi günü ise saat 10.00’da Gebze Eskihisar Sahili’nde Deniz Kıyı Temizliği yapılacak.