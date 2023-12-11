Çiftçi, Kapalı Spor Salonu Projesini İnceledi

Göreve geldiği günden bu yana Çayırova’nın spor altyapısını güçlendirecek çalışmaları hayata geçiren ve ilçeye ‘Spor Kenti Çayırova’ kimliğini kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası projesini inceleyerek, inşaatta devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bittiğinde ilçenin ikinci, spor salonu olacak Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası, 9 branştan sporcuların da aynı anda spor yapmasına imkan sağlayacak. Tribün kaba inşaatı biten ve üst kolon ve çevre tesis çalışmaları devam eden projedeki inşaat çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Çiftçi, bu büyük eserin ilçeye kazandırılmasının özellikle ilçenin yarınları olan çocuklar ve gençler için ne kadar önemli olduğunun da altını çizdi.

“EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ”

Proje hakkında konuşan Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi; “Göreve geldiğimizde, en önemli projelerimizden biri de Çayırova’mızı spor kenti yapmaktı. Bu konuda da birçok yeniliklere imza attı. Bizler çocuklarımızın ve gençlerimizin fiziksel ve zihinsel gelişimi için Çayırova’yı spor kenti yapmaya kararlıydık. Yaptığımız çalışmaların ardından da bu doğrultuda da gençlerimizin ne kadar başarılı olduğunu gördük. Yaklaşık 4 senede Çayırova Belediyesi olarak ülke genelinde yapılan müsabakalarda bin 300 madalya ve 40 kupa kazandık. Bu gösteriyor ki sporda ulaşmak istediğimiz hedefe emin adımlarla ilerliyoruz.

“EN KISA SÜREDE TAMAMLAYACAĞIZ”

İlçemizde mevcut spor salonumuzun yanı sıra, bir de Atatürk Mahallesi’nde spor salonu ve sporcu fabrikasını inşa ediyoruz. Bu spor salonunu, mevcutta bulunan spor salonu yetmediği için ve ilçemizde on bin çocuğumuza spor alanında hizmet verdiğimiz için bu ikinci spor salonunu yapma ihtiyacı ortaya çıktı. Hızlı bir şekilde bulunduğumuz noktada spor salonunu inşa etmeye devam ediyoruz. Burası binlerce çocuğumuza, gencimize ve yetişkinlerimize hizmet verecek. Biz Çayırova’mızı spor kenti yapmak için adımlar attık ve hamdolsun, vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşaması için bu alanları inşa ediyoruz. En kısa sürede de bu alanı tamamlayıp, Çayırovalı kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. İnşası devam eden spor salonumuzda aynı anda 9 branşta antrenman yapılabilecek ve bu sayede de alanında büyük başarılara imza atacak milli sporcular yetiştireceğiz.”