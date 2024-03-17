Çiftçi, “Sevince bütün engeller ortadan kalkıyor”

“HER BİR BİREY ENGELLİ ADAYIDIR”
Bu güzel hizmetlerimizi büyük bir eserle taçlandırdık. Engelliler Merkezi’mizi hizmete açtık. Bu güzel merkezde sizlere yönelik verdiğimiz desteklerin daha kapsamlısı ve düzenlisini sağlamaya devam edeceğiz. Her bir sağlıklı birey, birer engelli adayı bu gerçeği hiçbir zaman unutmamalıyız. Sizlere yönelik her bir faaliyetin daha da geliştirilmesi gerekiyor. Hizmete açtığımız engelliler merkezimiz bize bu imkanı sunacak. Bizler hükümetimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte sizlerle birlikte yol yürüyeceğiz.
“RABBİM BİRLİĞİMİZİ DAİM EYLESİN”
Daha güzel hizmetler yapacağız. Bu hizmet merkezimizi baz alarak, birlikte yeni projeler geliştireceğiz. Engelliler Merkezi’mizde bir de özel bireylerimiz için okul olacak. Çayırova’da artık hiçbirimiz yalnız değiliz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Hepimiz birbirimizi çok sevmeliyiz. Biz yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz. Sevgi olunca, sevince bütün engeller ortadan kalkıyor.” Konuşmasının ardından Çiftçi, özel bireylerle toplu hatıra fotoğrafı çektirdi ve iftar programı sona erdi.