Çiftçi’den kabir ziyareti yapan Çayırovalılara çiçek

RAMAZAN BAYRAMLARINI TEBRİK ETTİ
Akse Mezarlığı’nda Çayırovalı hemşehrileriyle bir araya gelen Başkan Çiftçi, kabir ziyareti yapan Çayırovalıların şimdiden Ramazan Bayramı’nı kutlarken, yakınlarının mezarlarına dikmeleri için çiçek de hediye etti. Çayırovalı ilçe sakinleriyle sohbet etmeyi de ihmal etmeyen Çiftçi, çiçek dağıtımı gerçekleştiren ekiplere de kolaylıklar diledi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Akse Mahallesi mezarlığımızı ziyaret ederek, kıymetli büyüklerimizin ve komşularımızın yanlarında olduk, kendilerine sağlıklı ve hayırlı ömürler diledik. Rabbim ahirete irtihal etmiş cümle geçmişlerimize rahmet eylesin” dedi.