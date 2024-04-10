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Çiftçi’den kabir ziyareti yapan Çayırovalılara çiçek

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Ramazan Bayramı arifesinde, kabir ziyareti yapan Çayırovalı hemşehrilerine yakınlarının kabirlerine dikmeleri için çiçek dağıttı.

Çiftçi'den kabir ziyareti yapan Çayırovalılara çiçek

10 Nisan 2024 Çarşamba 12:03

 Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Ramazan Bayramı arifesinde kabir ziyareti yapan ilçe sakinlerini yalnız bırakmadı. Mezarlıklarda yakınlarını ziyaret eden Çayırovalılarla bir araya gelen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yakınlarının kabristanlarını ziyaret eden Çayırovalı hemşehrilerine çiçek hediye etti. Ayrıca Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki Akse, Şekerpınar ve Balçık mezarlıklarında kabir ziyareti yapan Çayırovalılara, yakınlarının mezarlarına dikmeleri için çiçek hediye edilirken, ilçe sakinleri de bu anlamlı hediyeden ötürü Çayırova Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

 

RAMAZAN BAYRAMLARINI TEBRİK ETTİ

Akse Mezarlığı’nda Çayırovalı hemşehrileriyle bir araya gelen Başkan Çiftçi, kabir ziyareti yapan Çayırovalıların şimdiden Ramazan Bayramı’nı kutlarken, yakınlarının mezarlarına dikmeleri için çiçek de hediye etti. Çayırovalı ilçe sakinleriyle sohbet etmeyi de ihmal etmeyen Çiftçi, çiçek dağıtımı gerçekleştiren ekiplere de kolaylıklar diledi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Akse Mahallesi mezarlığımızı ziyaret ederek, kıymetli büyüklerimizin ve komşularımızın yanlarında olduk, kendilerine sağlıklı ve hayırlı ömürler diledik. Rabbim ahirete irtihal etmiş cümle geçmişlerimize rahmet eylesin” dedi.

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