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Çocuk kulüplerinin yeni dönem kayıtları başladı

Çayırova Belediyesi’nin ilçedeki miniklere okul öncesi eğitim imkanı sunduğu çocuk kulüplerinde 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi kayıtları resmen başladı.

Çocuk kulüplerinin yeni dönem kayıtları başladı

24 Haziran 2024 Pazartesi 23:30

  Çayırovalı miniklerin fiziksel ve zihinsel gelişimi için birçok çalışmayı hayata geçiren Çayırova Belediyesi, Çocuk Kulüpleri için yeni dönem kayıtlarının başladığını duyurdu. İlçedeki miniklerin okul öncesi eğitim aldığı ve okula başlamadan önce kendilerini geliştirdikleri yer olan çocuk kulüpleri, nitelikli eğitimleriyle Çayırovalı çocukları geleceğe hazırlıyor. 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi içerisinde velilerin tercihi doğrultusunda yarım ve tam gün eğitim alabilecek çocuklar için kayıtlar 2 Ağustos’ta sona erecek. 2019-2020 doğumlu çocukların kayıt yaptırabileceği çocuk kulüplerinde, kayıt için gerekli evraklar 4 fotoğraf, ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi ile kayıt esnasında öğrenci ile birlikte bilgi evlerine başvurulması gerekiyor. 




İHA
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