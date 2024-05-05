İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çocuklar Eğlenerek Öğreniyor

Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri’nde eğitim alan minikler, eğlenerek öğrenmenin keyfini doyasıya yaşıyor.

Çocuklar Eğlenerek Öğreniyor

05 Mayıs 2024 Pazar 08:58

  Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri’nde eğitim alan minikler, eğlenceli etkinliklerle öğrenmeye ve kendilerini geliştirmeye devam ediyor. Çayırova’nın yarınlarını oluşturacak miniklerin, geleceğe daha güzel şekilde hazırlanması için uzman eğitmenlerle birlikte eğitim alan çocukların dersleri de renkli görüntülere sahne oluyor. Çocuklar eğlenceli şekilde öğrendikleriyle yarınlar için daha donanımlı büyüyor. Çocuk kulüplerinde okul öncesi eğitim alan Çayırovalı minikler, anne çocuk ilişkilerinin güçlendirilmesi, çocukların kaynaşması gibi konularda da kendilerini geliştiriyor. Bunun yanı sıra çocuk kulüplerindeki minikler, Kur’an-ı Kerim, İngilizce, değerler eğitimi, drama, müzik, kodlama gibi dersler alıyor. Derslerde gerçekleşen etkinliklerle arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren minikler  imkandan ötürü Çayırova Belediyesi’ne teşekkür etti. 




İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Balık Tutmak İçin Açıldıkları Denizde Mahsur Kalanlar Kurtarıldı Balık Tutmak İçin Açıldıkları Denizde Mahsur...
Türkiye’de En Çok Araç Fsm’den Geçiyor Türkiye’de En Çok Araç Fsm’den Geçiyor
Hırsızlık Suçundan Aranıyordu Ehliyetsiz Araç Kullanırken Yakalandı Hırsızlık Suçundan Aranıyordu Ehliyetsiz Araç...
“Sizi Umreye Götüreceğiz“ Yalanıyla Vatandaşları 10 Milyon Tl Dolandırdıkları İddia Edilen Şüpheliler: “Asıl Mağdur Biziz“ “Sizi Umreye Götüreceğiz“ Yalanıyla Vatandaşları...
Bu Konserde Bu Konserde "Kına Gecesi" Var
Evsizlerin Sokakta Kalmasına Müsaade Edilmiyor Evsizlerin Sokakta Kalmasına Müsaade Edilmiyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Balık Tutmak İçin Açıldıkları Denizde...
İzmit Körfezi'ne tekne ile açılan 3 kişi mahsur kaldı

Haberi Oku