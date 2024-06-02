Darıca Belediyesi, LGS’ye giren öğrencilere ve ailelerine su ikramında bulundu

‘Öğrenci dostu belediye’ uygulamalarıyla gençlerin her zaman yanında olan Darıca Belediyesi, pazar günü yapılan Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) öncesi öğrencilere ve velilere su ikramında bulundu.

Darıca Belediyesi, öğrencilerin ve ailelerin sınav heyecanına bu sene de ortak oldu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav öncesi okul önlerinde hazır bulunan ve stant kuran Darıca Belediyesi ekipleri, sınava giren öğrencilere ve sınav boyunca çocukların bekleyen ailelere su ikramında bulundu. Bir milyondan fazla öğrencinin ter döktüğü sınav için Darıca Belediyesi çalışanları sabahın erken saatlerinden itibaren okul önlerinde hazır bulundu. Kurulan stantlarda dağıtım yapan personel, öğrenci ve velilerin sınav heyecanına ortak oldu.

BAŞKAN BIYIK GENÇLERE BAŞARILAR DİLEDİ

Sınav için Darıca’da bulunan okullara gelenleri ilk karşılayanlar Darıca Belediyesi ekipleri oldu. Bu önemli sınav öncesi okul önlerinde kurulan stantlarda öğrencilere başarı dilenirken, öğrenci ve ailelerine su ikramında bulunuldu. İyi bir lisede okuma umuduyla sınava giren adaylar ve velileri bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirip, Darıca Belediyesi’ne ve Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkürlerini iletti. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da yaptığı açıklamada sınava giren öğrencilere başarılar dileyerek her zaman gençlerin en büyük destekçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.