İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca Osmangazi ilave köprüsü trafiğe açıldı

Büyükşehir’in Darıca Osmangazi Köprüsü’nün yükünü azaltmak için inşa ettiği yeni köprü tamamlanarak hizmete sunuldu

Darıca Osmangazi ilave köprüsü trafiğe açıldı

31 Mart 2024 Pazar 17:01

 Darıca’da mevcut Osmangazi Köprüsünün yoğun trafiği karşılayamaması nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen köprü tamamlanarak hizmete sunuldu. 205 metre uzunluğunda 7 açıklıklı köprü Aşıroğlu Caddesi’ne ve bölgede bulunan sanayi alanlarına erişimleri daha güvenli ve konforlu hale getirecek.

 

SANAYİ VE AŞIROĞLU CADDESİNE ERİŞİM

205 metre uzunluğunda 7 açıklıklı köprü ve bin 280 metre uzunlukta bağlantı yolları yapıldı. Aşıroğlu Caddesi ile D-100 Karayolu üzerindeki Osmangazi Tüneli Kavşağı bağlantı yolu, 2x2 yol haline getirildi. Marmaray Osmangazi Tren İstasyonu mevkiinde TCDD hattı üzerinden köprüyle geçilmiş olacak.

205 METRE UZUNLUKTA

Darıca Osmangazi Köprü İkilemesi ve Bağlantı Yolları için bin 30 metreküp öngermeli kiriş, bin 255 ton nervüllü demir kullanıldı. Bağlantı yolları içinse 3 bin 500 ton PMT, 2 bin 500 ton PMAT, bin 550 ton binder, bin 975 ton bitümlü temel, bin 235 tonda aşınma asfalt serimi yapılıyor. Yaya kaldırımları içinse 3 bin metrekare parke, 2 bin 350 metre bordür ve 2 bin 750 metre refüj bordür imalatları yapıldı. Ayrıca 342 metre toprakarme duvar, içme suyu, atık su ve yağmur suyu hatları, tretuvar ve parke işleri yapıldı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Lise Öğrencisinin Öldüğü Kavgada Olayla İlgili Bir Kişi Tutuklandı Lise Öğrencisinin Öldüğü Kavgada Olayla İlgili...
GEBZE GAZETESİ 41 YAŞINA GİRDİ GEBZE GAZETESİ 41 YAŞINA GİRDİ
TÜBİTAK YERLEŞKESIN DE YANAN ORMAN ALANINA GENÇLER FİDAN DİKTİLER TÜBİTAK YERLEŞKESIN DE YANAN ORMAN ALANINA GENÇLER...
Mahallenin 30 Yıllık Sorunu Çözüldü Mahallenin 30 Yıllık Sorunu Çözüldü
Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
Hafif Ticari Araç Otomobile Çarptı: 1 Yaralı Hafif Ticari Araç Otomobile Çarptı: 1 Yaralı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner934

Lise Öğrencisinin Öldüğü Kavgada Olayla...
Gebze ilçesinde çıkan kavgada 16 yaşındaki Kademcan'ın öldürülmesiyle ilgili bir kişi tutuklandı, bir...

Haberi Oku