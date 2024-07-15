DARICA’DA 15 TEMMUZ YÜRÜYÜŞÜ VE ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Darıca’da oldukça coşkulu bir şekilde kutlandı. Yoğun katılımın olduğu Milli Birlik Yürüyüşü’nün ardından Darıca sahilde gerçekleşen anma programında konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 15 Temmuz’u asla unutmayacaklarını ifade ederek Birlik ve beraberliğimizi bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini söyledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Darıca’da çeşitli etkinlikler düzenlendi. İlk olarak Eyüboğlu Camii’nde şehitler için mevlit okutulurken daha sonra Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve ilçe protokolü şehitliği ziyaret ederek dua okudu. Şehit ailelerini de ziyaret eden Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile beraberindeki heyet şehitlerin emaneti olan aileleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

MEHTERAN EŞLİĞİNDE MİLLİ BİRLİK YÜRÜYÜŞÜ

15 Temmuz anma programları belediye önünden başlayan Milli Birlik Yürüyüşü ve ardından Darıca sahilde gerçekleşen anma programı ile devam etti. Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ve MHP İlçe Başkanı İlhan Yaşar ile birlikte yüzlerce Darıcalı Mehteran takımı eşliğinde belediye önünden Darıca sahildeki tören alanına kadar yürüdü. Darıcalı vatandaşlar da ellerinde Türk bayrakları ile sloganlar eşliğinde coşkuya ortak oldu.

BEKİR DEVELİ SÖYLEŞİSİ

Yürüyüşün ardından Darıca sahilde anma töreni gerçekleşirken programa Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ile birlikte ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan anma programında kuran tilaveti gerçekleşti. Ardından sevilen TV programcısı Bekir Develi söyleşi programı ile Darıcalılarla buluştu. 15 Temmuz’da zor bir sınavı ülke olarak hep birlikte başarı ile verdiklerini ifade eden Develi, 15 Temmuz ruhunun hiçbir zaman bitmemesi gerektiğini vurguladı.

BIYIK: “BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ BOZMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ’”

Daha sonra protokol konuşmaları gerçekleşirken kürsüye çıkan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 15 Temmuz’u hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade ederek şöyle konuştu: “15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti ve aziz milletimizin destansı direnişiyle bertaraf edilmiştir. Başta Darıcalı şehidimiz Edip Zengin olmak üzere Demokrasi ve vatan uğruna canını veren 251 şehit ve 2 bin 196 gazimizi saygı ve minnetle anıyorum. 15 Temmuz ihaneti, ülkemizin tarihi boyunca yaşadığı en büyük ihanetlerden birisidir. Ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan bu alçakça saldırıyı unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Bir milletin asıl gücü tankı, topu, tüfeği değil 'ya istiklal ya ölüm' diyerek cephelere koşan inançlı insanlarıdır. 15 Temmuz gecesi tanklara ve uçaklara göğsünü siper eden milletimiz istiklalinden ve istikbalinden asla ödün vermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. Bu topraklar kendisine ihanet edeni barındırmaz. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmez.”

HATIRA DEFTERİNE DUYGULARINI YAZDILAR

Darıca sahilde gerçekleşen demokrasi nöbeti ve anma programında söz alan il ve ilçe protokolü de 15 Temmuz ruhunu her zaman yaşatacaklarını ifade ederek demokrasi nöbetine katılan Darıcalılara teşekkür ettiler. Demokrasi nöbeti, gece okunan selanın ardından sona ererken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve beraberindeki heyetle birlikte vatandaşlar, 15 Temmuz anısına hazırlanan hatıra defterine duygularını yazdılar. Alana gelen vatandaşlarla bol bol sohbet edip fotoğraf çektiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, demokrasi nöbetine katılarak 15 Temmuz hatırasına sahip çıkan Darıcalılara teşekkür etti.