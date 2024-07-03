Darıca’da Ekipler Mahallelerde Köşe Bucak Temizlik Yapıyor

Darıca Belediyesi tarafından özel olarak kurulan ekip, her hafta farklı bir mahallede kapsamlı bir temizlik ve bakım onarım çalışması gerçekleştiriyor. Cadde ve sokakları yıkayıp süpüren ekipler boş arsaları temizlerken parklarda da bakım onarım çalışması yapıyor.

Darıca Belediyesi tarafından yaz temizliği kapsamında özel olarak oluşturulan saha ekipleri her hafta farklı bir mahallede kapsamlı bir yaz temizliği gerçekleştirmeye devam ediyor. Daha temiz bir Darıca anlayışıyla Park Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Sıfır Atık Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü gibi saha müdürlüklerinden oluşan ekipler, cadde ve sokaklardan parklara, boş arsalardan çöp konteynırlarına kadar her alanı köşe bucak temizliyor.

KÖŞE BUCAK TEMİZLİK YAPILIYOR

Her mahallede cadde cadde sokak sokak detaylı bir çalışma yapan ekipler boş alan kalmayana kadar köşe bucak hummalı bir çalışma yürütüyor. Özellikle vatandaşların yaz aylarında sıkça vakit geçirdiği çocuk parklarında da çalışma yapan ekipler parkların daha hijyenik olması için yıkama ve dezenfekte çalışmasıyla birlikte bozulan ya da kırılan oyun gruplarının da bakım onarımlarını gerçekleştiriyor. Cadde ve sokaklarda bozulan yol ve kaldırımları da elden geçiren ekipler, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için canla başla çalışmalarını sürdürüyor.