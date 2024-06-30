DARICA’DA GELENEKSEL SÜNNET ŞÖLENİ BÜYÜK BİR COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİ

Darıca Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen sünnet şöleni bu yıl da coşkuyla gerçekleşti. 500 çocuğun erkekliğe ilk adımını attığı şölene binlerce kişi katılırken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da ailelerin mutluluğuna ortak oldu.

Darıca Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlediği Sünnet Şöleni, oldukça coşkulu bir şekilde gerçekleşti. Toplam 500 sünnet çocuğu ve ailelerinin Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın ev sahipliğinde bir araya geldiği şöleninde aileler ve çocukları unutulmaz bir gün geçirdi.

ÜSTÜ AÇIK OTOBÜSLE ŞEHİR TURU

Şölen öncesinde sünnet olan çocuklar Darıca Belediyesi’nin üstü açık otobüsüyle şehir turu atarak vatandaşları selamladılar. Bando ve konvoy eşliğinde şölenin gerçekleştiği Nenehatun Ahmet Çalık Spor Kompleksi’ne gelen çocuklar unutulmaz bir gün yaşadılar. Kuran tilavetiyle başlayan sünnet şöleninde çocuklar için birçok farklı aktivite düzenlenirken şölen oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

BAŞKAN BIYIK AİLELERİN MUTLULUĞUNA ORTAK OLDU

Sünnet şölenine katılarak çocukları ve ailelerini yalnız bırakmayan ve selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sünnet geleneğini yaşatmaya devam edeceklerini belirterek “Göreve geldiğimiz günden bugüne 3 bin 100 yavrumuzu sünnet ettirerek ailelerinin mutluluğunu paylaştık. Bir geleneği hep beraber yaşatıyoruz. Çocuklarımız bizim en kıymetli varlığımız. Geleceğimize yön verecek ve geleceğimizin teminatı olacak çocuklarımızın hepsinin gözlerinden öpüyorum. Rabbim bahtlarını açık eylesin. Hepimizin bildiği gibi insan hayatının önemli dönüm noktaları vardır. İnsanlar önce nişanlanırlar, sonra evlenirler, sonra ilk çocuğunun heyecanını yaşarlar, kucaklarına çocuklarını aldıklarında büyük bir mutluluk duyarlar. Anne-baba olmanın vermiş olduğu mutluluğu, bu dünyada verebilecek başka hiçbir duygu yoktur. İşte en güzel günlerden bir tanesi de çocuklarımızın erkekliğe ilk adımı attığını kabul ettiğimiz, Hz Peygamber’imizin sünnetini yerine getirdiğimiz gündür. Esasi itibariyle sünnet, en güzel geleneklerimizden biri olduğu gibi aynı zamanda dini bir vecibedir. Sünnet edilen çocuklarımıza geçmiş olsun diyorum, anne - babalarına ve vatana hayırlı evlat olmalarını temenni ediyorum. Allah damatlıklarını da göstersin inşallah” dedi.

ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve beraberindeki heyet program sonunda sünnet olan çocuklara hediyelerini takdim ederken çocuklar da sahne gösterileriyle doyasıya eğlendiler. Şölen alanında çocuklar için oluşturulan şişme oyun grupları ve çocuk bandosu ile yüz boyama etkinliği gibi farklı aktivitelerle de çocuklar gönüllerince eğlendiler.