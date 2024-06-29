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Darıca’da Kapsamlı Yaz Temizliği Başladı

‘Daha temiz bir Darıca’ anlayışıyla saha müdürlüklerinden oluşan bir ekip kuran Darıca Belediyesi, ilçe genelinde kapsamlı bir yaz temizliği başlattı. Oluşturulan ekipler her gün farklı bir mahallede cadde ve sokaklardan parklara kadar her alanı köşe bucak temizliyor.

Darıca'da Kapsamlı Yaz Temizliği Başladı

29 Haziran 2024 Cumartesi 00:20

Darıca Belediyesi, “Daha temiz bir Darıca” anlayışıyla örnek bir uygulama başlattı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla ana cadde ve sokaklar ile parklar başta olmak üzere ilçe genelinde kapsamlı bir yaz temizliği için özel bir ekip kuruldu. Park Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Sıfır Atık Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü gibi saha müdürlüklerinden oluşan ekipler her gün farklı bir mahallede cadde ve sokaklardan parklara, boş arsalardan çöp konteynırlarına kadar her alanı köşe bucak temizliyor.

İLK ÇALIŞMAYA BAŞKAN BIYIK DA KATILDI

Yaz temizliği için kurulan ekip, vatandaşlar tarafından da beğeni toplarken ilk çalışmaya Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da katıldı. Daha yaşanabilir temiz bir çevre için canla başla çalıştıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Daha temiz bir Darıca anlayışıyla hareket ederek özel bir ekip kurduk. Oluşturulan ekip sadece ana caddelerde değil mahalle aralarındaki sokakları da temizliyor. Çocuk parklarından çöp konteynırlarına kadar her alanı köşe bucak temizleyecek ekiplerimizin bu uygulaması yaz boyunca devam edecek. Sıcak havalarda dışarıda vakit geçirecek vatandaşlarımızın daha hijyenik şartlarda yaşaması için bu çalışmayı önemsiyoruz. Vatandaşlarımızdan da temizlik konusunda duyarlı olmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

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