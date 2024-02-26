İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dedenin En Acı Yükü

- Kazada ölen 3 aylık torununun cansız bedenini kucağında taşıdı

Dedenin En Acı Yükü

26 Şubat 2024 Pazartesi 18:28

 Samsun'da kazada kaybettiği 3 aylık torununun cansız bedenini kucağında taşayan dede, "Çok üzgünüm" dedi.  
  Kocaeli'de yaşayan Adıgüzel ailesi 6 gün sonra yapılacak olan nişan merasimi öncesi erkek tarafına ziyaret için Samsun’a gitmek için yola çıktı. Hakan Adıgüzel idaresindeki 34 EJ 5218 plakalı Citroen marka hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu önceki gün yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü Hakan Adıgüzel, eşi Ezgi Esra Adıgüzel, 3 aylık bebekleri Umay Adıgüzel, nişanlanacak olan hemşire Gül Adıgüzel ile Azra Adıgüzel ve Aslıhan Adıgüzel yaralandı. Yaralılar, Kavak Devlet Hastanesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan 3 aylık Umay Adıgüzel adlı kız bebek yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.  
  Kocaeli'den Samsun'a gelen dede Veli Adıgüzel (59), OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde vefat eden torununun cansız bedenini kucağında taşıdı. Hayatının en acı yükünü taşıyan dede Adıgüzel, "6 gün sonra hemşire olan kızım Gül'ün Kocaeli'de nişan törenini yapacaktık. Damat tarafı bizi ziyaret etmişti. Biz de onları ziyarete gidiyorduk. Ben ayrı araçtaydım. Kaza yaptılar. Oğlum, gelinim ve kızlarım hastanede tedavi altında. Torunum kurtarılamadı. Çok üzgünüm" diye konuştu.  
                                      


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kasanın Altında Kalan İşçi Ağır Yaralandı Kasanın Altında Kalan İşçi Ağır Yaralandı
Büyükgöz'den Meslek Lisesi Öğrencilerine: Büyükgöz'den Meslek Lisesi Öğrencilerine: "Sizler...
Otobüste Taciz İddiası Ortalığı Karıştırdı Otobüste Taciz İddiası Ortalığı Karıştırdı
Tohum Topları Toprakla Buluştu Tohum Topları Toprakla Buluştu
Erzurum ve Karslılardan Başkan Bıyık’a sıcak karşılama Erzurum ve Karslılardan Başkan Bıyık’a sıcak...
Trendyol Süper Lig Nereden İzlenir Trendyol Süper Lig Nereden İzlenir
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Kasanın Altında Kalan İşçi Ağır Yaralandı
Gebze ilçesinde kamyona kasa yüklendiği esnada vincin bağlı olduğu halat koptu. Kasanın altında kalan...

Haberi Oku