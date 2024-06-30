DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI, DARICA’DA COŞKUYLA KUTLANDI

Darıca Belediyesi tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda dalgıçlar, Dudayev sahilinde 1923 metrekarelik Türk bayrağı açtı. Deniz temizliğinin de yapıldığı etkinlikte konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, denizlere sahip çıkmaya devem edeceklerini söyledi.

Denizcilik tarihinin en önemli günlerinden biri olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Darıca’da coşkuyla kutlandı. Denizlerimizde de egemen olduğumuzu tüm dünyaya ilan ettiğimiz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü dolayısıyla Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın ev sahipliğinde gerçekleşen kutlama etkinliğine AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu ve cumhur ittifakı ilçe başkanları ile çok sayıda Darıcalı katıldı.

1923 METRELİK DEV TÜRK BAYRAĞI

Dudayev Sahilinde bulunan Mini Marina alanında gerçekleşen kutlama programında dalgıçlar Darıcalılar için adeta bir görsel şölen sundular Etkinlik kapsamında dalgıçlar tarafından deniz içerisinde 1923 metrekarelik dev Türk bayrağı açıldı. Ayrıca etkinlikte denizseverler için zıpkın, dalış çantası, karbon pala ve palet çantası gibi sürpriz hediyeler de dağıtıldı. Programda ayrıca Başkan Muzaffer Bıyık ve beraberindeki heyet denize şehitler için çelenk bıraktı.

BIYIK: “DENİZLERİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, etkinlikte yaptığı konuşmada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ilan edilen Kabotaj Kanunu'nun, Türkiye'nin denizlerdeki egemenliğinin önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi: “Kara sularımızda mutlak bağımsızlığımızı kazandığımız 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile denizlerimizde de egemen olduğumuzu tüm dünyaya ilan ettik. Bu yıl 98’inci yıldönümünü kutladığımız Denizcilik ve Kabotaj Bayramında bir kez daha yineliyoruz ki denizler bizim aynı zamanda Mavi Vatanımızdır. Dolayısıyla denizlerimize yani vatanımıza sahip çıkmak zorundayız.

DARICA’DA KABOTAJ BAYRAMI’NI KUTLAMAYI ÖNEMSİYORUZ

Bir sahil kenti olan Darıca’mızda denizlerimize sahip çıkmak, yeni nesillere deniz sevgisini aşılamak için projeler gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Millet Bahçesi, Dudayev sahili ve Bayramoğlu olmak üzere bütün sahillerimizde ilçemize değer katacak çalışmalar yapıyoruz. Denizcilik tarihinin ve denizcilerin anısını yaşatmak, deniz sevgisini pekiştirmek amacıyla Darıca’da Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutlamayı önemsiyoruz. İçerisinde bulunduğumuz Marina projesi başta olmak üzere Darıca’nın aynı zamanda su sporları merkezi olması için de çalışmalarımız sürüyor. Bu duygu ve düşüncelerle “Denizciliği, Türk’ün büyük ulusal ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız” sözleriyle denizciliğe verdiği önemi vurgulayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; denizcilik sektörünün gelişmesinde emeği geçenlerin ve denizcilerimizin Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutluyor; tüm denizcilerimize sevgi ve selamlarımı sunuyorum.”

Programda selamlama konuşma yapan AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 98. yılının ülkemiz denizcilerine, balıkçılarımıza, Darıcalı hemşehrilerimize ve mavi sulara gönül veren herkese kutlu olmasını diledi.