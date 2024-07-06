banner1056
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dilovası gençliğine hizmet binası

Büyükşehir, Dilovası Diliskelesi Mahallesine hizmet binası inşa ediyor. Hizmet binası çocuklar ve gençlere spor yapma alışkanlığı kazandıracak

Dilovası gençliğine hizmet binası

06 Temmuz 2024 Cumartesi 14:12

 “Sporun Başkenti Kocaeli” vizyonu doğrultusunda eğitim kurumlarına spor salonları, amatör kulüplere saha ve malzeme desteği, kentin farklı noktalarına tesisler kazandıran Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporcuya olan desteğine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Dilovası Diliskelesi Mahallesinde bulunan mevcut halı sahanın yanına hizmet binası kazandırıyor.

Proje kapsamında Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan mevcut halı sahanın yanındaki parsele 114 m2’lik prefabrik yapı inşa edildi. Yapı içerisinde 12 m2’lik idari ofis, 18 m2’lik sınıf ve 54 m2’lik salon bulunuyor.

 

İLERLEME YÜZDE 90

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın gözetiminde devam eden “Diliskelesispor Tesisi Hizmet Binası Yapım İşinde” ilerleme oranı yüzde 90 seviyesine ulaştı. Prefabrik dışında kalan alana saha betonu dökerek çevre düzenleme imalatını tamamlayan ekipler, saha betonları ve dış merdivenlerin kaplama imalatlarını da bitirdi.

 

ELEKTRİK İMALATLARI

Zemin tesviyesinin yapıldığı projede son olarak çevre topuk betonu çitleri ile sahaya giden merdivenler yapıldı. Ekipler şu an yapı içerisinde elektrik imalatlarını yerine getiriyor. Çocuklar ve gençleri spor yapmaya yönlendirmek gibi önemli bir görev üstlenecek “Diliskelesispor Tesisi Hizmet Binası” yakın bir zamanda kapılarını açacak.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İzmit'te Çevreyi Kirletene Ceza: İzmit'te Çevreyi Kirletene Ceza: "Yeni Bir Yaptırım...
Sinem Erdoğan Ay-Yıldızlı Formayı Garantiledi Sinem Erdoğan Ay-Yıldızlı Formayı Garantiledi
Nişanlısına Küfür Ettiği İddiasıyla Komşusunu Öldüren Sanığa Müebbet Hapis Nişanlısına Küfür Ettiği İddiasıyla Komşusunu...
Dolandırıcılık uyarısı! Dolandırıcılık uyarısı!
Yaz Spor Okullarında Eğitim Başladı Yaz Spor Okullarında Eğitim Başladı
KANDIRA SAHİLLERİNDE YENİ TURİZM ALANLARI HABERİ KANDIRA SAHİLLERİNDE YENİ TURİZM ALANLARI HABERİ
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

İzmit'te Çevreyi Kirletene Ceza: "Yeni Bir...
İzmit Belediyesi'nden yapılan açıklamada, çevreyi kirleten işletme ve kişilere 7 bin 721 TL cezai işlem...

Haberi Oku