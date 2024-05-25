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Dilovası’nda Tarih Hayat Buluyor

Dilovası tarihi “Tavşancıl Evlerinin” korunmasına yönelik başlatılan yenileme çalışmaları devam ediyor.

Dilovası'nda Tarih Hayat Buluyor

25 Mayıs 2024 Cumartesi 01:02


HEDEF TURİZİM KENTİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescilli 65 tarihi tarihi yapının restore edilip yeniden kullanılabilir hale getirilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Dilovası Belediyesi tarafından hazırlanan proje hızla devam ediyor. Yapılan çalışmalarla tarihi dokuyu koruyarak, kaderine terk edilen binaların yeniden kullanılabilir hale getirilmesi ve turizme kazandırılması hedeflenmekte.
Yapılan projenin tamamlanmasının ardından Tavşancıl tarihi evleri birçok yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapacak.
ESKİ İHTİŞAMLARINA YENİDEN KAVUŞACAKLAR
Devam eden projeleri yerinde inceleyen Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, “Dilovası; sanayi kenti olmasının yansıra aynı zamanda tarih kenti. İlçemiz sınırlarında Osmanlı döneminden kalan 700 yıllık tarihi yapılarımız var. Başlatılan yenileme çalışmalarıyla 700 yıllık tarihi yapılarımız yeniden eski ihtişamlarına kavuşacaklar. İlçemizi bu çalışmalarla turizmde kazandırmış olacağız” dedi.
Tarihi dokuyu yenileme çalışmaları kapsamında Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Yahya Kaptan'ın şehit edildiği ev, Osmanlı Hamamı ve Tavşancıl Evleri restore ediliyor.

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