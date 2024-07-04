Dolandırıcılık uyarısı!

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ve belediye başkan yardımcılarının adları kullanılarak vatandaşların ve şirket tüzel kişilerinin telefonla arandığı, para ve yardım talep edildiği bilgisine ulaşan Gebze Belediyesi tarafından bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu. Yapılmak istenen dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkat çeken belediye yetkilileri; kamu yararı gözeten ve asıl işi Gebze’ye, Gebzelilere hizmet etmek olan Gebze Belediyesi’nin başta başkanı ve her hangi bir yetkilisinin adının kullanılarak para yardımı veyahut diğer yardımların toplanmasının mümkün olmayacağının altını çizdi. Gebze’de faaliyet gösteren şirketlerin tüzel kişileri, yönetici, idarecilerini ve Gebzeli vatandaşları bu tür ‘dolandırıcılık’ girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran Gebze Belediye Başkanlığı, bu tip girişimlerinde adli ve kolluk birimlerinin takibinde olduğunu da bildirdi.