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Eczanede Fenalaşan 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Derince ilçesinde annesi eczaneden ilaç aldığı sırada fenalaşan 2 yaşındaki Sinay Mina, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sinay Mina'nın yüksek ateş sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Eczanede Fenalaşan 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

19 Aralık 2023 Salı 18:21

 Edinilen bilgiye göre, İbni Sina Mahallesi Şeker Sokak'ta yaşayan Talip ile Emine Mintemur çiftinin 2 yaşındaki kızı Sinay Mina, yüksek ateş sebebiyle rahatsızlandı. Annesi tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Sinay Mina, muayenenin ardından ilaç almak için gittikleri eczanede fenalaştı. Tekrardan hastaneye kaldırılan Sinay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sinay Mina'nın yüksek ateş sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Sinay'ın cenazesi, Muratevler Cami'de kılınacak namazın ardından Derince Şehitlik Mezarlığında toprağa verilecek.  




İHA
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