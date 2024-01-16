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Elini Makineye Sıkıştıran 19 Yaşındaki İşçi Yaralandı

İzmit ilçesinde eli çalıştığı makineye sıkışan 19 yaşındaki işçi hastaneye kaldırıldı.

Elini Makineye Sıkıştıran 19 Yaşındaki İşçi Yaralandı

16 Ocak 2024 Salı 22:54

 Olay, Sanayi Mahallesi D-130 kara yolu yan yol üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi kuruluşlarının üretim atıklarının alım ve satım faaliyetlerinin gerçekleştirildiği iş yerinde çalışan 19 yaşındaki O.K. isimli işçi sağ elini makineye sıkıştırdı. O.K.’yi fark eden mesai arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eli sıkıştığı yerden çıkarılan O.K., sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü. Sağ el bileğinde kırık oluşan O.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 
  



İHA
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