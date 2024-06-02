Encümen’de kiralama ihaleleri yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında Genel Sekreter Vekili Hasan Aydınlık’ın katılımı ile encümen toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda çeşitli ilçelerdeki Büyükşehir Belediyesi’ne ait dükkan, iş yeri ve büfeler için kiralama ihalesi gerçekleştirildi. Yapılan ihalelerde en yüksek ve en düşük teklif veren firmalar belli olurken kazanan firmaların ihale komisyonunun değerlendirmesinin ardından açıklanacağı belirtildi.

BAŞİSKELE VE İZMİT’TEKİ YERLER

Başiskele’de bulunan 28 numaralı iş yeri için düzenlenen ihaleye tek istekli katıldı. Anatolia Gıda, 5.600 TL+KDV’lik teklif verdi. Sekapark Silo İskelesi yanındaki 1 numaralı büfe için de tek teklif sunuldu. Necati Kılınç, büfe için 20.100 TL+KDV teklif etti. Yahyakaptan Mahallesi Akasyalar Caddesi’nde bulunan kafeterya-çay bahçesi için düzenlenen ihaleye ise iki kişi teklif verdi. Uğur Can Erincik üçüncü turda çekilirken Alpaslan Vursavaş, 17.750 TL+KDV’lik teklif sundu. Yine Yahyakaptan Mahallesi Şehit Ergün Köncü Sokak’ta bulunan kafeterya-çay bahçesi için düzenlenen ihalede Uğur Can Erincik ikinci turda çekilirken Ergün Kama, 22.800 TL+KDV’lik teklif verdi. Karabaş Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi’nde bulunan büfe için düzenlenen kiralama ihalesine de iki kişi katıldı. Fatma Betül Ceylan üçüncü turda çekilirken Kemal Kızılkaya, 16.400 TL+KDV’lik teklif sundu.