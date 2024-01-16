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Enerji Verimliliği Haftasında İnteraktif Yarışma

Ocak ayının ikinci haftasında yer alan Enerji verimliliği Haftası kapsamında bilimin merkezi Kocaeli Bilim Merkezi’nde etkinlik ve interaktif yarışma yapıldı

Enerji Verimliliği Haftasında İnteraktif Yarışma

16 Ocak 2024 Salı 22:41

 

 

Enerjinin etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, petrol, kömür gibi fosil yakıtların kullanımının azaltılması ile temiz ve yenilenebilir enerjinin hayatımızda daha fazla yer edinerek farkındalık oluşturulması amacıyla her yıl ocak ayının ikinci haftası "Enerji Verimliliği Haftası" olarak ele alınıyor. Enerji verimliliği farkındalığının arttırılması amacıyla Kocaeli Bilim Merkezinde öğrencilere enerji tasarrufu ve verimlilik konusunda atölye çalışmaları yapıldı. 08-14 Ocak Enerji Verimliliği Haftası kapsamında Kocaeli Bilim Merkezinde 11-13 yaş arası öğrencilere, enerji verimliliği ve tasarrufu ile iklim değişikliği konularında bilgilendirme ile enerji verimliliği konusunda robotik kodlama ve knex güneş enerjisi atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Ardından konuyla ilgili interaktif bilgi yarışması yapılarak farkındalık oluşturulması sağlandı.

 

 

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