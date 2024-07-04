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Engelliler İçin Ak Parti Milletvekilinden Öneriler

AK Parti İstanbul milletvekili Serkan Bayram: "Türkiye’nin ikinci yüzyılında Cumhurbaşkanımız liderliğinde sessiz devrimi hep beraber taçlandıracağız. Dünyada ilk defa Engelli ve Yaşlı Bakanlığı bütçesi personeli olan kurum oluşturularak dünyaya örnek olacaktır"

Engelliler İçin Ak Parti Milletvekilinden Öneriler

04 Temmuz 2024 Perşembe 13:58


  - "81 ilimizde Engelli Rehabilitasyon ve Yaşlı Yaşam Merkezleri oluşturalım dedik" 
 
AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, "Türkiye’nin ikinci yüzyılında Cumhurbaşkanımız liderliğinde sessiz devrimi hep beraber taçlandıracağız. Dünyada ilk defa Engelli ve Yaşlı Bakanlığı bütçesi personeli olan kurum oluşturularak dünyaya örnek olacaktır" dedi. 
  AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram gazetecilerle buluştu. Bayram, Buğday Tanesi filmi ve projelerinden bahsetti. Bayram, film olarak başladığını ama filmin ötesine geçtiğini belirterek, "Televizyonlarda, sinemalarda, 6 Şubat depreminde 11 ilde gezici tırlarda gösterdi. Travma yaşayan kardeşlerimize umut oldu. Dün engeli bir kardeşimiz geldi. Hatay depreminde ayağını, ailesini kaybediyor. 'Sizin filminizi izledik. Bizim rol modelimizsiniz. Engelli rektörde ben olacağım' diyor. Engelli kardeşlerimiz hakim, savcı oldu. 1 Haziran 2023 ilk oldu. 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nu değiştirerek engelli kardeşlerimizin kaymakam olmasının önünü açacağız. Türkiye’nin ikinci yüzyılında Cumhurbaşkanımız liderliğinde sessiz devrimi hep beraber taçlandıracağız. Dünyada ilk defa Engelli ve Yaşlı Bakanlığı bütçesi personeli olan kurum oluşturularak dünyaya örnek olacaktır" dedi. 
  Filmin Kazakistan’da gösterildiğini söyleyerek Buğday Tanesi'nin bereketinin dünyaya yayıldığını ifade etti. Bayram, “İngiltere Parlamentosu, Avrupa Konseyi, Strazburg, Brüksel’de konuştuk. AAC tarafından Avrupa Ekonomik Senato unvanı ve Fahri Senato üyesi unvanı aldık. Nobel’e aday gösteril dik. 81 ilimizde Engelli Rehabilitasyon ve Yaşlı Yaşam Merkezleri oluşturalım dedik. Maliye Bakanımıza da anlattık. Hazine arazileri tahsisleri yapılarak Engelli Rehabilitasyon ve Yaşlı Yaşam Merkezleri yurt dışı fonlarla oluşturalım" ifadelerini kullandı. 
  Bayram şöyle konuştu: 
  “Tayvan Hükümetinden 5 milyon dolar hibe alıp Gaziantep’te Büyükşehir belediyesi ile Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi’ni açtık. Depremde engelli olan 12 bin kişinin elini, ayağını yapıyor. Gazze’den gelen eli ayağı kopan kardeşlerimizin elini ayağını yaparak özgürlüklerine kavuşturuyor. Bunu daha da geliştireceğiz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Buğday Tanesi Engeliler Yaşam Köyü'nü açtılar. Her gün 150 öğrenci ders alıyor." 
 



İHA
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