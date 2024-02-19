İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ertuğrul Sağlam Kocaelispor'a Böyle Veda Etti: "Tüm Çabaya Ve Gayrete Rağmen Başarı İçin Zaman Yetmez"

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam: "Kocaelispor'un ligin sonunda mutlu sona ulaşması en büyük dileğim"

Ertuğrul Sağlam Kocaelispor'a Böyle Veda Etti:

19 Şubat 2024 Pazartesi 21:12

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor ile yollarını ayıran teknik direktör Ertuğrul Sağlam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Futbolda bazen tüm çabaya ve gayrete rağmen başarı için zaman yetmez. Koşullar ayrılıkları beraberinde getirir" ifadelerini kullandı.   
  Kocaelispor'un 1. Lig'e yükselmesinin ardından sezon öncesi teknik direktörlük koltuğuna getirilen Ertuğrul Sağlam ile yollar karşılıklı olarak ayrıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlam, "Yaklaşık 8 ay önce başlayan Kocaelispor teknik direktörlüğü görevim bugün itibarıyla sona erdi. Söz konusu süreçte destekleriyle yanımızda olan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başta olmak üzere Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ve yönetim kuruluna, futbolcularımıza, kulüp çalışanlarına, yerel medya mensuplarına, sivil toplum kuruluşlarına ve Kocaelispor taraftarına teşekkür ediyorum. Futbolda bazen tüm çabaya ve  gayrete rağmen başarı için zaman yetmez koşullar ayrılıkları beraberinde getirir. Süper Lig hedefine 3 puanlık bir mesafede bir üstteki rakibine ikili averajda üstünlük sağlamış bir sıralamayla Kocaelispor'un ligin sonunda mutlu sona ulaşması en büyük dileğim" ifadelerini kullandı. 






İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bakan Koca Açıkladı: Bakan Koca Açıkladı: "Kocaeli Şehir Hastanesi'nde...
Hafif Ticari Aracın Çarptığı Gece Bekçisi 1 Haftalık Yaşam Mücadelesini Kaybetti Hafif Ticari Aracın Çarptığı Gece Bekçisi 1...
Trafik Polisine Son Veda: Babasını Beresiyle Uğurladı Trafik Polisine Son Veda: Babasını Beresiyle Uğurladı
Otobüsler Gri Suyla Yıkanıyor: 6 Yılda 9 Milyon 457 Bin Litre Su Tasarrufu Sağlandı Otobüsler Gri Suyla Yıkanıyor: 6 Yılda 9 Milyon...
Otobüsler Gri Suyla Yıkanıyor: 6 Yılda 9 Milyon 457 Bin Litre Su Tasarrufu Sağlandı Otobüsler Gri Suyla Yıkanıyor: 6 Yılda 9 Milyon...
Evinin Önünde Tabancayla Vuruldu, 6 Aylık Hamile Eşi Sopayla Darp Edildi Evinin Önünde Tabancayla Vuruldu, 6 Aylık Hamile...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Bakan Koca Açıkladı: "Kocaeli Şehir Hastanesi'nde...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "4 Nisan 2023'te hasta kabulüne...

Haberi Oku