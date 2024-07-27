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Eski belediye başkanına suikast:

Eski belediye başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Eski belediye başkanına suikast:

27 Temmuz 2024 Cumartesi 16:39

   
 
Ferizli eski Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, Sakarya'da arabasıyla seyir halindeyken silahlı saldırı neticesinde hayatını kaybetti.   
  Sakarya'da yaşayan Ferizli Eski Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, Yeni Mahalle'de bulunan evinden çıkıp aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Kurşunun isabet ettiği Soğuk'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde aracı tarlaya girdi. Kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Soğuk'un hayatını kaybettiğini belirledi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'ta bölgeye geldi. Olayı duyan Soğuk'un yakınları ise fenalık geçirdi 
  Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, polis ekipleri kaçan kişi veya kişileri arıyor. 
                                     


İHA
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