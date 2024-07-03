banner1056
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze Köşklü Çeşme’de 7 Sokağa Asfalt

Büyükşehir, Gebze Köşklü Çeşme Mahallesi’ndeki 7 sokakta asfalt serimini tamamladı

Gebze Köşklü Çeşme'de 7 Sokağa Asfalt

03 Temmuz 2024 Çarşamba 00:16

 

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Köşklü Çeşme Mahallesi’nde altyapı çalışmalarından dolayı bozulan 7 sokağın üstyapısını geçtiğimiz aylarda yenilemişti. 4 bin 60 ton binder asfalt serimi yapılan sokaklarda asfaltın zemine oturması sonrası son kat aşınma asfalt serim çalışmalarına da yapıldı. 2 bin 500 bin ton aşınma asfalt serimi yapılan 7 sokakta asfalt serim çalışmaları tamamlandı. Altyapı çalışmalarından dolayı bozulan Gebze Köşklü Çeşme Mahallesi, konforlu ve düzenli yollarla donatılıyor. Gebze Köşklü Çeşme Mahallesi; 534. Sokak, 535. Sokak, 537/1 Sokak, 537/3 Sokak, 573. Sokak, 574. Sokak ve 577. Sokak’ta binder asfalt serimi sonrası son kat aşınma asfalt serimi de tamamlandı. 2 bin 100 metrelik yolda üstyapı yenilendi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de Ağaçlık Alan Yandı: 10 Hektar Küle Döndü Kocaeli'de Ağaçlık Alan Yandı: 10 Hektar Küle...
Lgs Şampiyonlarını Ağırlayan Vali Yavuz: Lgs Şampiyonlarını Ağırlayan Vali Yavuz: "Sizin...
Darıca’da Ekipler Mahallelerde Köşe Bucak Temizlik Yapıyor Darıca’da Ekipler Mahallelerde Köşe Bucak Temizlik...
Bilgievlerinde yaz okulu eğitimleri başladı Bilgievlerinde yaz okulu eğitimleri başladı
Ordulu Şehit Cemalcan Ev, Memleketinde Gözyaşlarıyla Karşılandı Ordulu Şehit Cemalcan Ev, Memleketinde Gözyaşlarıyla...
Kocaeli'de Kekik Hasadı Başladı Kocaeli'de Kekik Hasadı Başladı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaeli'de Ağaçlık Alan Yandı: 10 Hektar...
Kartepe ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangında 10 hektarlık alan küle dönerken, alevler itfaiye ekipleri...

Haberi Oku