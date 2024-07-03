Gebze Köşklü Çeşme’de 7 Sokağa Asfalt

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Köşklü Çeşme Mahallesi’nde altyapı çalışmalarından dolayı bozulan 7 sokağın üstyapısını geçtiğimiz aylarda yenilemişti. 4 bin 60 ton binder asfalt serimi yapılan sokaklarda asfaltın zemine oturması sonrası son kat aşınma asfalt serim çalışmalarına da yapıldı. 2 bin 500 bin ton aşınma asfalt serimi yapılan 7 sokakta asfalt serim çalışmaları tamamlandı. Altyapı çalışmalarından dolayı bozulan Gebze Köşklü Çeşme Mahallesi, konforlu ve düzenli yollarla donatılıyor. Gebze Köşklü Çeşme Mahallesi; 534. Sokak, 535. Sokak, 537/1 Sokak, 537/3 Sokak, 573. Sokak, 574. Sokak ve 577. Sokak’ta binder asfalt serimi sonrası son kat aşınma asfalt serimi de tamamlandı. 2 bin 100 metrelik yolda üstyapı yenilendi.