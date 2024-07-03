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Gebze Meydanda Milli Takım Coşkusu

A Milli Futbol Takımı’nın Avusturya ile karşı karşıya geldiği maçı Gebze’de binlerce kişi kent meydanındaki dev ekranda izlendi. Taraftarlar, ay-yıldızlıların 2-1 galibiyetiyle büyük sevinç yaşadı.

Gebze Meydanda Milli Takım Coşkusu

03 Temmuz 2024 Çarşamba 20:36

Gebzeliler Milli heyecanını ve coşkusunu meydanda yaşadı. Türk Milli Takımı’nın Avusturya ile oynadığı müsabaka 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’ndaki dev ekranda canlı olarak verildi. Gebze Belediyesi ev sahipliğinde 15 Temmuz Milli İrade kent Meydanı’ndaki “Gebze; Tek Renk, Tek Yürek!” etkinliğine ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, EURO 2024 Ampute Futbol Şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımının yıldız isimleri Gebze Belediyesi Ampute FK'nın milli futbolcuları Barış Telli ve Serkan Dereli, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç ve Gebzeliler katıldı. Avusturya’yı nefes kesen mücadelede 2-1 mağlup ederek adını Euro 2024 çeyrek finaline yazdıran ay yıldızlılar Hollanda ile 6 Temmuz Cumartesi günü karşılaşacak. 

MAÇ ÖNCESİ AMPUTE İÇİN KUPA TÖRENİ 

Milli maç öncesi kent meydanında, EURO 2024 Ampute Futbol Şampiyonu takımı için kupa töreni düzenlendi. Ampute Milli takımda oynayan Gebze Belediyesi Ampute Futbol Kulübü futbolcuları Barış Telli ve Serkan Dereli’ye protokol tarafından ödül takdim edildi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Federasyon Başkanı Erkoç’a çiçek takdim ederken Erkoç ise Başkan Büyükgöz’e plaket takdim etti. Ödül ve plaket takdiminin ardından ise Gebze Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılan çekilişe katılarak Milli forma hediyesi kazanan vatandaşlara formaları da Başkan Büyükgöz tarafından verildi.  Maç öncesinde programa katılan vatandaşlara hitaben selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bu gençler bir yüreğin dışa vuruş örneği. 

GEBZE’NİN VE TÜRKİYE’NİN GURURU OLDULAR 

Bunlar yapılamaz denilenin yapılabilir olduğunun ispatı. Bu ülkede yıllarca birçok konuda yapılamaz, başarılamaz dedik. Ancak bugün bu gençler bize her yerde varız diyor. Ampute’de varız, voleybolda varız, futbolda varız diyorlar. Üç defa üst üste Avrupa şampiyonu oldular. Bu gençlerden ikisi Gebzeli Gebze Belediyesi Ampute futbol kulübünde oynuyorlar. Bizleri tüm dünyaya karşı temsil eder durumdalar. Biraz sonra Milli takımımız Avusturya ile oynayacak daha öncede oynadı. Birçok destan yazdı. Çeyrek finale kaldı. Yine bir destan yazacağız zincirlerimizi kıracağız ve şampiyon olarak döneceğiz” ifadelerine yer verdi.


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