Gebze Millet Bahçesi’ne 250 araçlık otopark

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Gebze Eski Askeri Kışlası’nda planladığı Millet Bahçesi’nin yapımı tam sürat devam ederken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de otopark ve iç yolların inşasını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gebze’nin yeni nefes noktası olacak Millet Bahçesi’nde 250 araçlık otopark için terasman dolgu çalışması yapıyor.

5 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA YOL

Büyükşehir ekipleri, Eski Askeri Kışla Alanı üzerine kurulan Gebze Millet Bahçesi içerisine bir yandan 5 kilometre uzunluğunda yol inşa ediyor. Millet Bahçesi’ne ulaşımın sağlandığı sanayi yan yolda terasman dolgusu ile fiber optik altyapı kazısı yapan ekiplerin bölgedeki çalışmaları yoğun bir tempoda devam ediyor.