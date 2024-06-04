banner1041
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze Millet Bahçesi’ne 250 araçlık otopark

Büyükşehir ekipleri, hızla devam eden Gebze Millet Bahçesi’nde otopark yapımına başladı

Gebze Millet Bahçesi'ne 250 araçlık otopark

04 Haziran 2024 Salı 10:46

 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Gebze Eski Askeri Kışlası’nda planladığı Millet Bahçesi’nin yapımı tam sürat devam ederken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de otopark ve iç yolların inşasını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gebze’nin yeni nefes noktası olacak Millet Bahçesi’nde 250 araçlık otopark için terasman dolgu çalışması yapıyor.

 

5 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA YOL

Büyükşehir ekipleri, Eski Askeri Kışla Alanı üzerine kurulan Gebze Millet Bahçesi içerisine bir yandan 5 kilometre uzunluğunda yol inşa ediyor. Millet Bahçesi’ne ulaşımın sağlandığı sanayi yan yolda terasman dolgusu ile fiber optik altyapı kazısı yapan ekiplerin bölgedeki çalışmaları yoğun bir tempoda devam ediyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze'de boş arazide yangın Gebze'de boş arazide yangın
Acil servisin 6 yıllık müdavimi Acil servisin 6 yıllık müdavimi
Bu bülbül; Afrika’dan Ormanya’ya 7.500 km uçtu Bu bülbül; Afrika’dan Ormanya’ya 7.500 km uçtu
İtfaiyenin Acil Durum Tatbikatları sürüyor İtfaiyenin Acil Durum Tatbikatları sürüyor
Gebze’de 2. Off-Road Festivali Nefes Kesti Gebze’de 2. Off-Road Festivali Nefes Kesti
Darıca’da 5. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası başladı Darıca’da 5. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Gebze'de boş arazide yangın
Gebze ilçesinde boş arazide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Haberi Oku