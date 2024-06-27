Gebze sokaklarında asfalt çalışmaları

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin mahallelerinde asfalt serimi çalışmalarının yanı sıra sıcak yama ve bakım onarım çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor.

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Mevlana Mahallesi’nde 859/2 sokak, Köşklüçeşme Mahallesi’nde 527 ve 528 sokaklarda ve Adem Yavuz Mahallesi’nde ise 2306 sokak, 2344/1 sokak ve bağlantılarında çalışmalarını tamamladı. Fen işleri ekipleri, belirlenen program dahilinde ilçenin diğer bölgelerinde asfaltlama ve bakım-onarım çalışmalarını sürdürüyor.