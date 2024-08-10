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GEBZE TARİHİNE IŞIK TUTAN ÇOK ÖNEMLİ FOTOĞRAFLAR

GEBZEDEN KİMLER GELİP KİMLER VEÇMİŞ

GEBZE TARİHİNE IŞIK TUTAN ÇOK ÖNEMLİ FOTOĞRAFLAR

10 Ağustos 2024 Cumartesi 17:05



Gebze Ticaret Odasının  yeni genel sekreteri Sn Ali Rıza Aydemir in arşivinde yer alan  ve  ziyaret sonrası bizlerle  paylaştığı bu fotoğrafta  yer alanlardan  ebediyete göçenleri rahmet  hayatta olanları  saygı ile anıyoru Fotoğrafları bizlerle  paylaşan Ali Rıza beye teşekkür ediyoruz 

  FOTOĞRAFLARDA  YER ALAN  İSİMLER

Sakıp Sapanca   GYT Rektörü Prof Dr Ahmet Ayhan.  GTO Başkanı İbrahim Başaram TÜBİTAK  başkanı Ömer Kaymakçalan. TÜSİDE başkanı Hasan Erişkon. Gebze kaymakamları  İsmail Üstüner. Yıldırım Uçar  Gebzeli gazeteciler  daha  niceleri
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