GEBZE TARİHİNE IŞIK TUTAN ÇOK ÖNEMLİ FOTOĞRAFLAR

Gebze Ticaret Odasının yeni genel sekreteri Sn Ali Rıza Aydemir in arşivinde yer alan ve ziyaret sonrası bizlerle paylaştığı bu fotoğrafta yer alanlardan ebediyete göçenleri rahmet hayatta olanları saygı ile anıyoru Fotoğrafları bizlerle paylaşan Ali Rıza beye teşekkür ediyoruz