GEBZE TARİHİNE IŞIK TUTAN ÇOK ÖNEMLİ FOTOĞRAFLAR

Gebze Ticaret Odasının yeni genel sekreteri Sn Ali Rıza Aydemir in arşivinde yer alan ve ziyaret sonrası bizlerle paylaştığı bu fotoğrafta yer alanlardan ebediyete göçenleri rahmet hayatta olanları saygı ile anıyoru Fotoğrafları bizlerle paylaşan Ali Rıza beye teşekkür ediyoruz
FOTOĞRAFLARDA YER ALAN İSİMLER
Sakıp Sapanca GYT Rektörü Prof Dr Ahmet Ayhan. GTO Başkanı İbrahim Başaram TÜBİTAK başkanı Ömer Kaymakçalan. TÜSİDE başkanı Hasan Erişkon. Gebze kaymakamları İsmail Üstüner. Yıldırım Uçar Gebzeli gazeteciler daha niceleri