Gebze’de 15 Temmuz Coşkusu

15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıldönümünde Gebze protokolü ve Gebzeliler, Gebze Kaymakamlığı ve Gebze Belediyesi iş birliğinde düzenlenen etkinliklerde kent meydanında bir araya geldi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün öncülüğünde ilçe protokolü ilk olarak Gebze Şehitliğini ziyaret etti. Kur’an tilaveti ve yapılan duaların ardından şehitlerin kabirlerine çiçek bırakan Kaymakam Özyiğit ve Başkan Büyükgöz, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, vatan ve bayrak aşkına toprağa düşen aziz şehitlerimizi dualarla yad ettik. Rabbim tüm kahramanlarımızdan razı olsun inşallah” dedi.

GENİŞ VE COŞKULU KATILIM

Çoban Mustafa Paşa Camii’nde 15 Temmuz kahramanı şehitlerimiz için okutulan Kur’an-ı Kerim Kerim tilavetine de katılan Gebze Kaymakamı Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve ilçe protokolü daha sonra 15 Temmuz fotoğraf sergisinin açılışını da 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında gerçekleştirdi. Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi önünden kortej yürüyüşüyle başlayan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit’in yanı sıra Gebze İlçe Jandarma Komutanı Muharrem Poyrazoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt, MHP İlçe Başkanı Ali Yalsız, YRP İlçe Başkanı Engin Kılıç, siyasi partilerin ilçe başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda Gebzeli katıldı.

NE ZAMAN BİR BAŞARIYA YÜRÜSEK KAOS ÇIKARTIYORLAR

Kortej yürüyüşünün ardından kent meydanındaki etkinlikler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Programda kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Değerli kardeşlerim, bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8.yıldönümü. Küresel emperyalist ve Siyonist güçler bu ülkenin evlatları ne zaman bir başarıya yürüyecek olsa bir kaos ve karışıklık çıkartmaktadırlar. En yakın örneği geçtiğimiz günlerde şahit olduğumuz Cumhurbaşkanımızın Suriye ile normalleşme söylemlerinin ardından sahneye sürülen terör olayları... İşte 15 Temmuz hain darbe girişimi de aynı düşüncenin ürünü. Bu oyunları görebilmemiz ve bu tehditlere boyun eğmeden bu milletin evlatları olarak daima hür ve bağımsız olabilmemiz için ekonomimizin, savunma sanayimizin güçlü olması gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu ülkeyi doğalgazıyla petrolüyle havaalanlarıyla demir yollarıyla nükleer santralleriyle üniversiteleriyle tam bağımsız olmaya hazırlıyor. Tarihten ancak ibret alınırsa tekerrür etmez. Bizlerin de bunun idrakiyle yaşamamız gerekiyor. Allah akıbetimizi hayreylesin” dedi.

MUHTEŞEM BİR DİRENİŞ ÖRNEĞİ

Başkan Büyükgöz’ün ardından açıklama yapan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ise, “Bizler 15 Temmuz’da Türk milletine yakışır dostu düşmanı ayırt edici muhteşem bir direniş gösterdik. Hiçbir inanç, hiçbir mezhep ayrımı göstermeden birlik olarak düşmanlarına ve düşmanlarının buradaki uzantılarına baş eğdirdi. Sizler Türk milletinin şerefli vatandaşları olarak muhterem ecdadınız gibi saygıdeğersiniz. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece kazanır, birlik beraberliği, dayanışmayı bırakırsak kaybederiz. Ancak bu durum şanlı tarihimizde çok az kez görülmüştür. İşte bizler bu birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde yaşamaya devam ettiğimiz sürece hiçbir güç Türk milletinin karşısında duramayacaktır” ifadelerini kullandı.