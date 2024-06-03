Gebze’de 2. Off-Road Festivali Nefes Kesti

Gebze Belediyesinin düzenlediği ve macera severlerin yoğun ilgi gösterdiği 2.Off-Road festivali iki gün süren yarışların ardından sona erdi. Denizli Mahallesi’nde gerçekleştirilen festival 130 off-road aracı ve 60’a yakın takımın katılımıyla gerçekleşti. Off-Road tutkunu sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği festivali izlemek isteyen vatandaşlar için Gebze Teknik Üniversitesi, Gebze Marmaray Durağ, Milli İrade Kent Meydanı, Gebze Center, Gebze Otogar ve Gebze KYK Yurdu önünden servis araçları kaldırdı.

2 GÜN BOYUNCA NEFES KESEN MÜSABAKALAR

İki ayrı etaptan oluşan Gebze Off-Road Festivali’nde katılımcılar cumartesi günü ekstrem etabında yarışırken, pazar günü ise hız etabında mücadele etti. 6 bin sporseverin izleyici olarak katıldığı Gebze Off-road Festivali’nin ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, “Bugün burada gerçekten spor adına, sporcu adına bir etkinliği daha hep beraber icra edeceğiz. Umuyorum ki festivalimiz geleneksel hale gelecek. Bugün burada 2 etaplı bir müsabaka gerçekleştireceğiz. Birinci etapta 50 araç, ikinci etapta 80 araç ve nihayetinde 120 araç burada 2 gün boyunca müsabakalarını yapmış olacaklar. Bununla beraber 60’a yakın Off-Road takımı yarışmış olacak. Festivalimize katılarak bende varım diyen tüm sporseverlere ve seyirci olarak katılımcı olarak etkinliğin meraklısı olarak burada olan herkese önce Gebze’ye hoş geldiniz diyorum.

GEBZE HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖRÜYOR

Gebze’miz için dışarıda genelde sanayinin başkenti algısı vardı bu nedenle sanayiden başka hiçbir şey yoktur sanılıyordu. Halbuki Gebze’de geçen hafta Ultra-Trail maraton müsabakasını yaptık. Sanılanın aksine Gebze’mizde spor var, doğa var, tarih var, bilişim var, teknoloji var, tarım var. Gebze’de 3 bin tane sera ve 29 bin hayvan besiciliği var. Gebze her şeyde hak ettiği yeri almak üzere. Biz sporda da varız çabasıyla bugün burada Off-Road’ı düzenliyoruz.

BEN DE VARIM DEMEK ÖNEMLİ

İnşallah sağ salim hiçbir kardeşimizin burnu kanamadan bu çalışmayı tamamlarız ve memleketimize bölgelerimize mutluluk içerisinde döneriz. Tabi ki burada kazanan olsun olmasın önemli değil ben de varım diyerek burada olmak önemli ben burada olan tüm sporcularımıza ve katılımcılarımıza şükranlarımı arz ediyorum herkesi saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı. Festivalde dereceye giren sporculara ve takımlara ödülleri protokol tarafından takdim edildi.