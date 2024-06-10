Gebze’de Geleneksel Sünnet Şöleni

Gebze Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen sünnet şöleninde bu yıl da 400 çocuk delikanlılığa ilk adımlarını attı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Geleneksel Sünnet Şöleni ile bu yıl da 400 çocuk delikanlılığa ilk adımlarını attı. Törene Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürlerinin katılımı ile gerçekleşti.

ŞÖLENE GENİŞ KATILIM

Tatlıkuyu Kapalı Pazar Alanı’nda gerçekleşen törende çocuklara özel çeşitli gösteriler ve etkinlikler düzenlendi. 2 bin Gebzeli vatandaşın katılımı ile gerçekleşen törende misafirlere hitaben selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bugün evlatlarımız için buradayız. Onlar doğdukları gün anneleri babaları onları kucaklarına ne duygularla aldılar. Allah’ın emaneti olarak kucağımıza aldık onları. Onları besledik, büyüttük. Hayata hazırlamak için her türlü gayreti ve çabayı gösteriyoruz. Öyle evlat yetiştirmeliyiz ki, bizi baş tacı etsin bizi emanet olarak gözümün nuru desin ve sahip çıksın.

EVLATLARIMIZIN İLK MÜRÜVVETLERİ

Değerli veliler; bugün burada onların hayata hazırlama noktasında bir basamağı daha geride bırakıyoruz. Rabbim bütün annelere babalara, babaannelere, dedelere, amcalara, teyzelere bugün sünnet olacak programını yaptığımız çocuklarımızın mürüvvetini de göstermeyi nasip etsin. İnşallah bugün ilk mürüvvetlerini gerçekleştirdiğimiz çocuklarımızın ileride nikahlarını da kıymak nasip olur inşallah. Bizimle bu sosyal faaliyeti paylaştığınız için, belediyemize değer verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı arz ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepimizi Allah’a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın” ifadelerini kullandı.