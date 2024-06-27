banner1054
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze’de İhtiyaç Sahiplerine Kıyafet Desteği

Gebze Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Elden ele Gönül Çarşı’sı eliyle Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara kıyafet yardımında bulunuldu.

Gebze'de İhtiyaç Sahiplerine Kıyafet Desteği

27 Haziran 2024 Perşembe 23:18

 

 

Gebze Belediyesi her zaman ihtiyaç sahibin yanında. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda hayata geçirilen Elden ele Gönül Çarşı’sı eliyle Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara kıyafet yardımında bulunuldu. Gebze Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından geride bıraktığımız Kurban Bayramı öncesinde; ilçede ikamet eden yetim öksüz, yaşlı, yardıma muhtaç 300 vatandaşa Elden Ele Gönül Çarşısı mağazadaki ürünler teslim edildi. Gebze Belediyesi yetkilileri, ihtiyaç sahiplerine belirlenen kriterler doğrultusunda yardım ve desteklerin devam edeceğini bildirdi. 


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çocuklarını Boğarak Öldüren Baba, Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde Tedavi Altına Alındı Çocuklarını Boğarak Öldüren Baba, Ruh Ve Sinir...
Maddi Hasarlı Trafik Kazası Cinayetle Bitmişti, Yargıtay Beraat Kararını Bozdu Maddi Hasarlı Trafik Kazası Cinayetle Bitmişti,...
Bağ Evine Kenevir Eken Sanık: Bağ Evine Kenevir Eken Sanık: "Uyuşturucu Satıcılarıyla...
Çayırovalı gençler, yaz tatillerini halı sahalarda geçiriyor Çayırovalı gençler, yaz tatillerini halı sahalarda...
Gebze sokaklarında asfalt çalışmaları Gebze sokaklarında asfalt çalışmaları
Darıca’da Kabotaj ve Denizcilik Bayramı kutlanacak Darıca’da Kabotaj ve Denizcilik Bayramı kutlanacak
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Çocuklarını Boğarak Öldüren Baba, Ruh Ve...
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 10 ve 13 yaşlarındaki 2 çocuğunu boğarak öldüren ve arkalarından mektup...

Haberi Oku