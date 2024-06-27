Gebze’de İhtiyaç Sahiplerine Kıyafet Desteği

Gebze Belediyesi her zaman ihtiyaç sahibin yanında. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda hayata geçirilen Elden ele Gönül Çarşı’sı eliyle Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara kıyafet yardımında bulunuldu. Gebze Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından geride bıraktığımız Kurban Bayramı öncesinde; ilçede ikamet eden yetim öksüz, yaşlı, yardıma muhtaç 300 vatandaşa Elden Ele Gönül Çarşısı mağazadaki ürünler teslim edildi. Gebze Belediyesi yetkilileri, ihtiyaç sahiplerine belirlenen kriterler doğrultusunda yardım ve desteklerin devam edeceğini bildirdi.