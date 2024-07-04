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Gebze’de İlaçlama Çalışmaları Sürüyor

Gebze Belediyesi sinek ve haşerelere karşı ilçe genelindeki ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Gebze'de İlaçlama Çalışmaları Sürüyor

04 Temmuz 2024 Perşembe 13:46

İlçenin şehir merkezi ve mahallelerinde gece gündüz ilaçlama çalışması yapan belediye ekipleri yaz aylarında çalışmalarını sürdürüyor. Sinek ve haşerelere karşı ULV sinek ilaçlama çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, gece gündüz demeden çalışmalarının yanı sıra, ilaçlama konusunda yetişkinler ve çocukları da bilinçlendiriyor. Vatandaşların sineklere ve haşerelere karşı birçok önlem alabileceklerini belirten Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri,  “Sinek ve haşere ile mücadelede çok basit önlemlerle sinek oluşumu büyük ölçüde önlenmektedir. Açık alanlarda durgun su bırakmamak, çöpleri belirlenen alanlara atmak sinek oluşumunu büyük oranda engeller. İlçe genelinde ayrıca vatandaşlarımızın taleplerine ekipler yönlendirilerek ilaçlamalar yapılmaktadır” ifadelerini kaydetti. İlaçlama çalışmaları belirlenen program dahilinde mahallelerde ekipler tarafından sürdürülecek.


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