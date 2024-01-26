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Gebze’de Karne Şenlikleri Sürüyor

Gebze Belediyesi Karne Şenlikleri etkinlikleri Gebze Kültür Merkezi salonunda devam ediyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda sömestr tatilinde çocuklara yönelik düzenlenen özel programlar GKM’de hız kesmeden sürüyor.

Gebze'de Karne Şenlikleri Sürüyor

26 Ocak 2024 Cuma 15:43

 

 

Gebze Belediyesi Karne Şenlikleri etkinlikleri Gebze Kültür Merkezi salonunda devam ediyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda sömestr tatilinde çocuklara yönelik düzenlenen özel programlar GKM’de hız kesmeden sürüyor. Öğrencilerin ara tatilde eğlenerek öğrenmelerini sağlayan kültür sanat etkinlikleri Gebzeli çocuklar tarafından yoğun ilgi ile karşılanıyor. Ücretsiz düzenlenen etkinliklere zaman zaman katılarak çocukları yalnız bırakmayan Başkan Büyükgöz yaptığı selamlama konuşmasında,  “Değerli anneler, babalar babaanneler, anneanneler ve teyzeler şu anda en güzel işle buradasınız. Yavrularımız Allah’ın bizlere en büyük emanetlerinden biri. Onların bilimde, sanatta öncü olmalarını istiyoruz. Ama çocuklarımızın öncü olmasını sağlamak için bizim de yapmamız gereken şeyler var. 

BİLİMDE VE SANATTA ÖNCÜ 

Bilimde sanatta edebiyatta öncü isimler yetiştirebilmemiz için onları çekirdekten itibaren aşılamamız, yetiştirmemiz gerekli. Çocuklarımız 3.5 - 7 yaş aralığında kişilik gelişimlerini tamamlar. Bugün burada bulunan evlatlarımızda genellikle bu yaş aralığındaki evlatlarımız. İşinizi gücünüzü bırakarak bugün buraya getirmeniz çok kıymetli. Hepinize teşrifleriniz için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

GKM’DE ETKİNLİKLER 

GKM’de devam eden etkinlik takvimi ise şu şekilde; “Sezgin Maden tiyatrosu 26 Ocak Cuma günü, Mutlu Oyuncaklar Dükkanı 27 Ocak Cumartesi günü, Karlar Diyarı 28 Ocak Pazar günü, Ajan Kedi 29 Ocak Pazartesi günü, Mikrop Avcısı 30 Ocak Salı günü, Uçaklar 31 Ocak Çarşamba günü, Geri Dönüşüm Macerası 1 Şubat Perşembe günü, Kediler 2 Şubat Cuma günü, Kampta Neşeli 3 Şubat Cumartesi günü, Yetenek Sirkiniz 4 Şubat Pazar günü.”

 


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