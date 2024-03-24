İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze'de Metruk Binada Yangın

Gebze ilçesinde bulunan metruk binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gebze'de Metruk Binada Yangın

24 Mart 2024 Pazar 16:08

  Yangın, Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi 527 Sokak'ta bulunan metruk binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle metruk binanın çatısında yangın çıktı. Yangını gören komşular hortumla alevlere müdahale ederken 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yaralanan ve dumandan etkilenen olmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı. 
 



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Mahallenin 30 Yıllık Sorunu Çözüldü Mahallenin 30 Yıllık Sorunu Çözüldü
Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
Hafif Ticari Araç Otomobile Çarptı: 1 Yaralı Hafif Ticari Araç Otomobile Çarptı: 1 Yaralı
Vali Yavuz, kaza yapan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı Vali Yavuz, kaza yapan polislerin sağlık durumlarının...
Tem’de Polis Aracı Bariyere Çarptı: 2 Polis Yaralı Tem’de Polis Aracı Bariyere Çarptı: 2 Polis Yaralı
Bu Merkez Özel Bireylere Kucak Açacak Bu Merkez Özel Bireylere Kucak Açacak
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner934

Mahallenin 30 Yıllık Sorunu Çözüldü
Mehmet Ali Paşa Mahallesi Emin Sipahi Sokak ile Mustafa Çalık Sokak'ta yaklaşık 30 yıldır kamulaştırma...

Haberi Oku