Gebzeli öğrencilerin ‘Güzide’ Merkezi Var!

Gebze’nin gençleri, yaklaşan sınavlara ‘Güzide’de hazırlanıyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün Gebzeli gençlere armağanı olan kent merkezindeki 10 katlı Güzide Gençlik Merkezi’nde eğitim ve kültür faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor.

FARKLI ALANLARDA UZMAN DESTEĞİ

Akademi, sanat, sağlık, spor, müzik, teknoloji, aile ve değerler gibi farklı alanlarda gençlere yönelik alanında uzman olan kişilerin destek verdiği Güzide Gençlik Merkezi’ni hafta sonu ziyaret eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; sınavlara hazırlanan öğrencilerle sohbet etti.

BÜYÜKGÖZ: HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

Gençlik merkezinde sürdürülen faaliyetlere ilişkin öğrencilerle bir süre sohbet eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; yaklaşan üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan gençlere kolaylıklar diledi. Sınavlarında başarılar dilediği gençlere her zaman ve her koşulda yanlarında ve destekçileri olmayı sürdüreceklerini ileten Başkan Büyükgöz’e öğrenciler de desteklerinden ötürü teşekkür etti.