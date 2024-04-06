Gebze'nin Kültür Değeri “Gebze Bayram Çöreği“ Ülke TV de tanıtılacak

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş'ın Gebzemizin ilk ve tek Coğrafi İşaretli Ürünü Olan Gebze Bayram Çöreğinin Tanıtımını Yaptığı Röportajı Yarın (7 Nisan Pazar Günü ) 09.45' de Ülke TV'den İzleyebilirsiniz

www.gebzegazetesi.com CANLI HABER





https://www.facebook.com/share/v/SfGQLMh9urkxFpGU/?mibextid=WC7FNe





İlimizde Coğrafi işaret almış ürünlerimizden biri olan Gebze Bayram çöreği Ülke TV de Türkiye tanıtılacak.Gebzenin önemli kültürel değeri olan Gebze bayram çöreği bu yılda Gebze ve bölgesindeki halk ile Ramazan bayramında buluşuyor. Gün yüzüne çıkarılan bu önemli değerlerimiz Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş tarafından pazar günü Ülke TV de tanıtılacak





GEBZE BAYRAM ÇÖREĞİNİN TARİHÇESİ





Kel Tatar lakaplı Fahri Usta’nın bayram günleri yapmış olduğu Gebze Bayram Çöreği buğday unu, çavdar unu, maya, su, ekşi hamur, margarin, anason, tuz, toz şeker, toz çekilmiş tarçın, toz çekilmiş karanfil, toz çekilmiş damla sakızı kullanılarak üretilir. Gebze Bayram Çöreği 28.05.2021 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.





Ürünün diğer çöreklerden farkı anason içermesi ve sadece dini bayramların arife günlerinde yapılmasıdır.

Gebze Bayram Çöreği, Gebze’nin yakın kültürünü yansıtan manavların dini bayramlardan bir gün öncesinde fırınlardan çok sayıda aldıkları bir ekmek çeşididir.

Sadece arife günlerinde çıkması nedeniyle çok sayıda alınan çörek hem eve gelen misafirlere sunulmakta hem de misafirliğe giderken ikram edilmek üzere götürülmektedir.





Gebze Çöreği 15 Gün Taze Olarak Saklanabiliyor İçindeki anason, tarçın, karanfil, damla sakızı, yağ, şeker, ceviz, susam, çörek otu, çavdar unu, beyaz un, su ve tuz malzemeleri sayesinde insanlara farklı ve leziz bir damak tadı sunan çörek, dışarıda 5 gün, buzdolabında ise 15 gün taze olarak saklanabiliyor.





GEBZE BAYRAM ÇÖREĞİ, İLİMİZDE 1’İ MENŞE 9’U MAHREÇ İŞARETİ ALMIŞ TOPLAMDA 10 COĞRAFİ İŞARET ALMIŞ ÜRÜNDEN BİR TANESİDİR.





Gebze’nin sadece sanayi kenti olmadığını vurgulayan bu kültürel değer Gebze’nin katma değeri olup sosyo-kültürel anlamda zengin olduğu belirtilmekte. Gebze Ticaret Odası’nın katkılarıyla patenti alınan Gebze Bayram Çöreği bu yılda yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı’nda ve diğer dini bayramların arife günlerinde dağıtımı yapılacaktır.





GEBZE GAZETESİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI