Gençler değerleri Gebze’yi Seviyorum Kentimi Geziyorum ile Tanıyor

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen ve kent tarihi hakkında gençleri, vatandaşları bilgilendirmeyi hedefleyen “Gebze’yi Seviyorum Kentimi Geziyorum projesi kapsamında liseli öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçede yaşayan ve kentin değerlerini tanımayan kimsenin kalmamasını istediklerini belirtti.

KENTİ TANIMALI DEĞERLERİ ÖĞRENMELİYİZ

Gebze’nin tarihi, kültürel ve sosyal değerlerinin tanıtıldığı gezi programı kapsamında Hünkar Çayırı’nda gençlere hitaben kısa bir konuşma yapan Başkan Büyükgöz, “Gebze’de doğup büyüyen ancak değerlerimizden haberdar olmayan çok fazla vatandaşımız olduğunu gördük ve projemizin doğru proje olduğunu gördük. Peki biz bunları neden yapıyoruz? Eğer bir kentte yaşıyorsak, o kentin bizlere neler katacağını ve neler hissettireceğini öğrenmeliyiz. Kentin tarihi, kültürel ve turistik dokusunu öğrenmeliyiz. Bir kentte mutlu şekilde yaşamak istiyorsak o kentin nimetlerini bilmeli ve onlardan faydalanmalıyız” ifadelerini kullandı.