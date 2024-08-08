Gençlik Merkezi’nde seviye belirleme sınavı yapıldı

Eğitim önceliğimiz, çocuklarımız geleceğimiz anlayışıyla ilçedeki çocukların ve gençlerin eğitim hayatları boyunca hayallerine kavuşması için projeler üreten ve bu doğrultuda eğitim için belediyenin tüm imkanlarını seferber eden Çayırova Belediyesi’nden seviye belirleme sınavı. Üniversite hayalleriyle yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlanan Çayırovalı gençlere yönelik çalışmalarına devam eden Çayırova Belediyesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi’ndeki üniversiteye hazırlık kurslarına kayıt olmak isteyen öğrencilere yönelik seviye belirleme sınavı yaptı.

11, 12 VE MEZUN GRUBU SINAVA GİRDİ

Çayırova Belediyesi’nin Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde bulunan Gençlik Merkezi’nde verilecek YKS Hazırlık Kursu öncesinde gerçekleştirilen seviye belirleme sınavına çok sayıda Çayırovalı öğrenci katılım gösterdi. 11. sınıf, 12. sınıf ve mezun grubu öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen sınavda, öğrenciler YKS hazırlığı öncesinde YKS sınavı denemesine tabi tutuldu. 24 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında sınava kayıt yaptıran çok sayıda öğrenci, bugün Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde ter döktü. Çayırova Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan duyuruda, “Gençlik Merkezimizde YKS hazırlık kurslarımız kapsamında eğitim alacak öğrencilerimiz için seviye belirleme sınavı gerçekleştirildi. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz” denildi.